Jordi Gros deixa la direcció del Cos de Dansa de l'Esbart Manresà després d'onze anys

Jordi Gros Santasusana ha anunciat aquest divendres, en el transcurs del Tradidansa, que deixa la direcció artística del Cos de Dansa de l'Esbart Manresà, una responsabilitat que ha exercit durant els darrers onze anys. El seu relleu anirà a càrrec de Clara Puig Mas i Sònia Serra Vila, que assumiran conjuntament la direcció i es convertiran en les primeres dones que encapçalen artísticament l'esbart en més d'un segle de trajectòria.
Onze anys al capdavant del Cos de Dansa
L'anunci s'ha fet aquest divendres durant la celebració del Tradidansa, un dels actes vinculats a la dansa tradicional de la Festa Major de Manresa. Jordi Gros Santasusana posa així punt final a una etapa d'onze anys com a director artístic del Cos de Dansa de l'Esbart Manresà.
La nova etapa estarà liderada per Clara Puig Mas i Sònia Serra Vila, que prendran el relleu de manera conjunta. El seu nomenament té també un caràcter històric, ja que seran les primeres dones directores de l'esbart des de la seva creació.
Més d'un segle de dansa tradicional
L'Esbart Manresà de Dansaires és una secció de l'Agrupació Cultural del Bages, amb seu a Manresa, creada l'any 1909. És el segon esbart en actiu més antic de Catalunya i té com a objectiu fomentar la dansa catalana d'arrel tradicional, amb un extens repertori.
Actualment, l'entitat compta amb les seccions de l'Escola de Dansa, el Grup Juvenil i el Cos de Dansa, i disposa també de dos grups de veterans: el Grup 2.0 i el Grup Picapoll.
Al llarg de la seva trajectòria, l'Esbart Manresà ha actuat en escenaris com el Palau de la Música Catalana, l'any 1979, i el Teatre Nacional de Catalunya, el 2002. També va aparèixer al programa Nydia de Televisió de Catalunya l'any 2004.
Una trajectòria amb presència internacional
L'entitat ha participat en diversos festivals internacionals, com els de Zagreb, el 1981; Jaca, el 1983, o Enschede, el 1998. També va formar part de l'Aplec Internacional de la Sardana celebrat a Haarlem, als Països Baixos, el 2005.
Més recentment, el 2014, va participar en el Festival Internacional de Música de Cantonigròs, on va obtenir el segon premi en l'apartat de grups de dansa.
L'any 2009, coincidint amb la celebració del seu centenari, l'Esbart Manresà va rebre la Creu de Sant Jordi. El director honorífic de l'entitat és Vicenç Orriols i Espunyes. Després d'ell, la direcció ha estat exercida per Antoni Navarro i Herbera i Joan Manel Miquel i Vallejo, abans de l'etapa de Jordi Gros Santasusana, que ara dona pas a Clara Puig Mas i Sònia Serra Vila.