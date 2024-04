Joan Vila defensa abatre a trets un delinqüent «per acabar amb la reincidència»

El regidor del govern de Manresa i president d'Impulsem Manresa, que recentment s'ha formalitzat com a partit polític, Joan Vila, ha justificat a través d'X -l'antic Twitter- l'execució d'un delinqüent reincident per part dels cossos policials arran d'una notícia sobre un suposat cas a Salt (Gironès), que a més ha resultat ser falsa. Vila ha escrit literalment que "Segurament en un cas semblant, a Austràlia ho han resolt millor. No hi haurà reincidència", en referència a l’apunyalament múltiple perpetrat a Sidney per un home amb presumptes problemes de salut mental, que va acabar sent abatut pels cossos policials.

Hores més tard, el regidor ha eliminat la piulada i ha demanat disculpes tot justificant la seva piulada per "la ràbia i la impotència" que li provoquen les agressions gratuïtes "que tots hem vist els darrers dies". Segons el seu comentari, també ha traslladat les seves disculpes al govern municipal.

Piulada a X de Joan Vila sobre una notícia falsa. X

No és la primera vegada que el que va ser candidat d'Impulsem Manresa a les passades eleccions municipals defensa postures extremes per acabar amb la delinqüència, tot i que des que va entrar al govern municipal ha moderat considerablement el seu llenguatge.

Ja a la primera entrevista que va concedir a NacióManresa arran de la presentació de la candidatura, Vila va defensar que "qui la fa la paga", i poc després, en un acte públic no es va estar de lligar immigració i delinqüència, tot afirmant que "regularia" el funcionament de la Plataforma dels aliments de Manresa per dur aliments només a domicilis que "siguin legals" i a aquells que es posin al servei de les empreses del territori "que tenen falta de mà d'obra".

Per si això no fos poc, el llavors candidat va acusar els treballadors socials de l'Ajuntament de Manresa de "derivar la gent necessitada a cases ocupades" i que "cal verificar la destinació de les ajudes i la implicació de qui les rep".