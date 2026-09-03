Vox busca i no troba a Manresa el seu bocí de pastís per la indignació: només dotze assisteixen a la seva concentració

Vox ha aplegat aquest dijous al vespre només una dotzena de persones a la plaça Major de Manresa en una concentració convocada arran de l'homicidi de Carles Vilajosana. Els assistents portaven cartells amb el lema "Manresa diu prou. La immigració massiva mata", en un acte que ha coincidit horàriament amb la vetlla de la víctima al tanatori Mémora de la ciutat.
A la convocatòria hi han assistit la regidora de Vox a l'Ajuntament de Manresa, Inmaculada Cervilla, i el portaveu de la formació al Parlament de Catalunya, Joan Garriga, que ha comparegut davant dels mitjans per carregar contra la immigració i la gestió de la seguretat per part de les administracions, en un discurs que portava prefabricat obviant les darreres informacions del cas.
Vox manté el discurs contra la immigració
Durant la seva intervenció, Garriga ha assegurat que "la immigració descontrolada mata" i ha atribuït a aquest fenomen problemes d'inseguretat, degradació urbana i pèrdua d'identitat. També ha afirmat que s'ha "importat una manera de violència als carrers, de matxacazo, de gavinetades que no podem consentir".
El dirigent de Vox ha insistit que la seva recepta passa per "més policia", l'enduriment de les penes i l'expulsió dels delinqüents estrangers. "Si són estrangers, bitllet de tornada i fora del nostre país", ha reiterat en diverses ocasions.
Obvia que els detinguts són catalans
El discurs de Garriga ha mantingut el vincle entre immigració i criminalitat tot i que els dos menors detinguts per l'homicidi de Vilajosana han nascut a Catalunya i un d'ells és de nom català. Preguntat directament per aquesta circumstància, el portaveu parlamentari ha evitat referir-se al cas concret i ha respost amb dades generals sobre la població reclusa estrangera a les presons catalanes.
Garriga també ha afirmat que en alguns barris de la ciutat "fa por entrar-hi" perquè, segons ha dit, estan "totalment islamitzats", unes declaracions que no ha acompanyat de dades ni exemples concrets. "Manresa es pot convertir en la propera Ceuta", ha rematat.
Una assistència molt reduïda
La concentració ha punxat i només hi han assistit una dotzena de simpatitzants incondicionals d'extrema dreta. L'acte s'ha desenvolupat sense incidents, tot i una dotació policial més important que en els anteriors actes.
La convocatòria s'ha celebrat dos dies després de la mort de Carles Vilajosana i mentre la investigació dels Mossos d'Esquadra continua oberta per esclarir completament les circumstàncies dels fets.