La Guàrdia Urbana de Manresa celebra els 160 anys i recupera l'uniforme de gala històric

La Guàrdia Urbana de Manresa ha commemorat aquest divendres el seu 160è aniversari amb un acte institucional que ha servit per reconèixer la tasca dels agents, distingir actuacions destacades i estrenar la recuperació dels uniformes històrics de gala, que no s'utilitzaven des de feia més de quaranta anys.
Reconeixements en una edició especial
L'acte del Dia de la Guàrdia Urbana ha estat presidit per l'alcalde de Manresa, Marc Aloy; la consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon; el regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Anjo Valentí; el director general de la Policia, Josep Lluís Trapero, i l'inspector en cap del cos, Miquel Martínez Pavón.
La jornada ha començat amb la tradicional formació dels cossos uniformats a la plaça Major i ha continuat al saló de sessions de l'Ajuntament, on s'han lliurat medalles, mencions i distincions honorífiques.
En el marc de la commemoració, cinc agents han rebut les medalles a la permanència en el servei per la seva trajectòria professional. Entre ells hi havia l'inspector en cap, Miquel Martínez Pavón, distingit pels seus 40 anys de servei.
També s'han concedit mencions honorífiques a 15 agents per la seva intervenció durant la gran apagada que va afectar Manresa el 28 d'abril de 2025. A més, 25 policies més han estat reconeguts per actuacions meritòries desenvolupades al llarg de l'últim any.
L'acte ha inclòs igualment distincions honorífiques per a sis membres dels Mossos d'Esquadra, la Policia espanyola i la Guàrdia Civil per la seva col·laboració amb el cos local, així com per a dos ciutadans que van prestar ajuda de manera altruista en diferents actuacions.
La proximitat, protagonista dels discursos
Durant els parlaments, l'inspector en cap ha destacat les dades de seguretat de la ciutat i ha posat en valor la reducció de les infraccions registrades. Martínez ha defensat que Manresa és una “ciutat segura” i ha agraït la feina desenvolupada per tota la plantilla.
Per la seva banda, el regidor Anjo Valentí ha remarcat la importància de recuperar el nom original de Guàrdia Urbana, considerant-lo un element d'identitat pròpia. També ha defensat la proximitat als barris com una eina fonamental per reforçar la seguretat i la prevenció.
En una línia similar, Josep Lluís Trapero ha reivindicat que la proximitat és una de les claus de l'eficàcia policial. El director general de la Policia ha destacat la necessitat de mantenir la coordinació entre cossos i ha elogiat la professionalitat dels agents.
L'alcalde, Marc Aloy, ha aprofitat la celebració per repassar les actuacions impulsades recentment en matèria de seguretat, com la renovació del parc mòbil, la instal·lació de càmeres de videovigilància, la recuperació de la figura del caporal de barri o l'increment dels controls de velocitat i alcoholèmia. També ha demanat el suport del Govern de la Generalitat per continuar reforçant els recursos del cos.
La cloenda ha anat a càrrec de la consellera Núria Parlon, que ha felicitat la Guàrdia Urbana pel seu aniversari i ha destacat la importància de la coordinació entre els diferents cossos policials per garantir la seguretat de la ciutadania.
Recuperació de l'uniforme de gala després de més de quatre dècades
La principal novetat de la commemoració ha estat l'estrena dels nous uniformes de gala, inspirats en la vestimenta històrica que utilitzava el cos durant la primera meitat del segle XX. Els nous equips recuperen elements característics com la casaca de coll Mao, el casc amb plomall i la capa de gala, tot incorporant materials moderns que milloren la comoditat dels agents.
La primera referència documentada a aquests uniformes es troba al Reglament de la Guàrdia Municipal de Manresa de 1899, que ja diferenciava entre la vestimenta de servei ordinari i la destinada als actes solemnes. Històricament, aquests guàrdies escortaven les autoritats en esdeveniments destacats de la ciutat, com la Festa Major o inauguracions institucionals.
Amb aquesta recuperació, Manresa s'afegeix a altres ciutats catalanes com Barcelona, Sabadell o Reus que disposen d'una uniformitat específica de gala per a les grans ocasions.