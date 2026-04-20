El Seminari de Vic crea el primer menú litúrgic dedicat a la Moreneta

Un arròs negre, una sardina marinada amb vinagre de Mòdena o unes postres amb diferents textures de xocolata es podran tastar al Seminari de Vic, un espai depenent del Bisbat que acaba d'idear el primer menú litúrgic dedicat a la Moreneta, patrona de Catalunya.
Més enllà de la gastronomia, la proposta immersiva també combinarà cultura i espiritualitat. Per exemple, la Coral Canigó cantarà el Virolai o es podrà visitar la renovada església del Seminari. Des del Departament de Cultura del Seminari, Jordi Torrents ha explicat que l'acte està pensat en tres eixos relacionats amb Montserrat, on s'explicaran els orígens, el perquè del seu color o el lligam amb Catalunya. El dinar serà aquest diumenge a les 12 del migdia.
La vigília de la patrona de Catalunya, el Seminari de Vic fa arribar una proposta que combina cultura, gastronomia i espiritualitat. L'acte, titulat Menú Moreneta. Mare de Déu de Montserrat: Cultura + Gastronomia, oferirà una "experiència única" que fusiona en un format immersiu patrimoni cultural, espiritualitat "menjar de luxe". Torrents ha explicat que hi haurà una actriu que donarà la benvinguda als assistents i els anirà guiant per tot l'espai a través de petites intervencions, algunes de poesia.
Anscari Sentís és el cap de cuina del Seminari i ha explicat que tots els plats tenen referències a la Moreneta. Des de la sardina marinada, fins a l'arròs negre. Però també una proposta que és un macarró farcit de marisc o un confit d'ànec amb textures de poma. Precisament, sobre el marisc, Sentís ha explicat que fan al·lusió als fòssils que es troben a la muntanya de Montserrat, un lloc on fa milers d'anys estava cobert pel mar. El menú estarà maridat amb vins de l'enòloga Anna Baqués.
Per aquest dinar, s'ha establert una primera aliança amb el col·lectiu Taula Dolça, que col·labora en l'elaboració de dues postres de la mà de pastissers del territori. El seu president, Toni Clusella, ha explicat que han ideat les postres Rosa d'Abril i Morena de la Serra. La primera proposta és un sorbet de llimona i menta, que simula el pal de la rosa, al damunt un núvol de sucre que simbolitzarà la rosa, tot plegat regat amb una sopa d'hibiscos i fruits vermells. La segona proposta, Morena de la Serra, són diferents textures de xocolata, que simulen la muntanya de Montserrat.
A banda de la Coral Canigó, la jornada gastronòmica també comptarà amb la presència del grup XY, format per Laura Cruells i Marçal Ayats. La proposta s'allargarà fins a les 17:00 hores de la tarda i té un preu de 50 euros per cobert.
El Seminari ja va tirar endavant una proposta com aquesta per Tots Sants i l'objectiu és fer-ne un parell cada any, també amb la idea d'obrir el patrimoni a la ciutadania.