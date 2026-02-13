Neix un premi a l'excel·lència comunicativa en català en l'explicació dels fenòmens meteorològics o científics

Ràdio Associació de Catalunya i Casa Pratdesaba de Vic han anunciat la creació del Premi de Comunicació Científica Ràdio Associació. Memorial Pratdesaba en el marc de la celebració del Dia Mundial de la Ràdio. La seva finalitat és valorar i reconèixer les persones o iniciatives que destaquin per la seva divulgació i excel·lència comunicativa en català a l'hora d'explicar els fenòmens meteorològics o científics al gran públic. El guanyador del guardó s'anunciarà el mes de juny i l'acte de lliurament es farà al juliol a la Casa Pratdesaba a Vic amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vic.
En un comunicat han recordat que el 12 d'agost de 2026 des de Catalunya es veurà un eclipsi solar total. Coincidint amb el Dia Mundial de la Ràdio i els 99 anys de la posada en funcionament del servei d'informació meteorològica per ràdio, Ràdio Associació de Catalunya i la Casa Pratdesaba de Vic han presentat el Premi de Comunicació Científica Ràdio Associació. Memorial Pratdesaba.
Ràdio Associació homenatja així els seus pioners, que "van haver de superar tota mena d'obstacles" per oferir a partir de 1927 el primer servei d'informació meteorològica pensat específicament per a la ràdio; primer a EAJ1-Ràdio Barcelona i després a EAJ15- Ràdio Associació.
L'espai va ser dirigit per Eduard Fontseré, director del Servei Meteorològic de Catalunya, en col·laboració amb Josep Pratdesaba, pioner de la ràdio i astrònom amateur. Pel camí, ha estat necessari l'impuls des de les seves revistes d'Eduard Rifà, també pioner de la radiodifusió, del Pare Manuel Cazador, director de l'Observatori Meteorològic del Col·legi d'Orfes de Sant Julià de Vilatorta, i de Salvador Raurich, exsecretari de la Societat Astronòmica de Catalunya i també pioner de la ràdio.
Per l'altra banda, la Casa Pratdesaba de Vic fa realitat una de les disposicions que Josep Pratdesaba, mort el 1967, deixa en el seu testament referent a la creació d'un premi anual al millor treball científic sobre temes astronòmics que s'hauria de lliurar el juliol durant la Festa Major amb motiu de Sant Miquel.
El guardó compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vic, que va nomenar Josep Pratdesaba i Portabella Vigatà Il·lustre el 2025.