Rocío Márquez inaugura la 37a edició del Mercat de Música Viva de Vic

La cantaora andalusa Rocío Márquez ha inaugurat aquest dimecres la 37a edició del Mercat de Música Viva de Vic, on ha defensat el seu últim treball, titulat Himno Vertical.
Plena de gom a gom, la sala gran del Teatre l'Atlàntida ha acollit per primer cop a Catalunya la proposta de Rocío Márquez. Amb una escenografia sòbria, la cantaora ha estat acompanyada únicament per les guitarres clàssica i elèctrica de Pedro Rojas.
La proposta transita entre el flamenc, la música clàssica i l'experimentació, on Márquez reflexiona sobre el concepte d'autoria artística i s'interroga, des del cos i la veu, sobre l'origen de la inspiració creativa. Des d'aquest dimecres i fins diumenge el públic podrà gaudir d'una setantena de propostes.
Himno Vertical és un projecte que fa una picada d'ull al poemari de l'argentí Roberto Juarroz anomenat Poesía Vertical. "És un llibre que ens va acompanyar durant tot el procés de creació", ha explicat Rocío Márquez.
El resultat ha estat una manera de travessar el dol per a dues persones estimades, tant el seu com el del guitarrista Pedro Rojas. De fet, per Márquez, el procés creatiu els ha arribat a resultar "sanador".
"Sento molta gratitud de poder recordar de manera tan viva a les persones que estimem i que d'alguna manera són presents a la nostra vida", ha assenyalat la cantaora. En el seu cas, es tracta de la cosina, la persona que li va ensenyar a cantar fandango. "Hi ha lletres que els hi fan una picada d'ull, també amb l'escenografia, amb objectes seus o fotografies, tot plegat té molta càrrega molt emotiva", ha dit la cantaora. "Volíem fer bell un procés que és dur, però que mirat d'una certa manera pot ser alguna cosa molt bonica", ha afegit.
El disc ha estat un treball molt intens, colze a colze amb el guitarrista Pedro Rojas, ha explicat Márquez. "Jo ja el tenia fitxat. És un músic que em crida molt l'atenció perquè té tots els codis de la música clàssica, però, a la vegada, també experimenta molt amb allò contemporani", ha explicat.
"Sentia que ell havia fet un camí semblant des del món clàssic al que jo havia fet amb el flamenc", ha assenyalat. "Em nodreix molt la visió del Pedro, perquè no és la resposta tradicional flamenca que jo puc conèixer. Això m'ajuda a arribar a altres llocs. Sens dubte, s'estableix un altre tipus de diàleg quan no t'esperes allò que l'altre et respondrà", ha explicat la cantaora.
Era la primera vegada que Rocío Márquez trepitjava un escenari a Catalunya. En declaracions a l'ACN ha explicat que inaugurar el Mercat de Música Viva de Vic ha estat un "regal". Amb un format diferent, la setmana que ve seran a la Mercè de Barcelona. Després faran arribar el seu projecte a Brussel·les, Córdoba, Cadis, Granada i Nova York.