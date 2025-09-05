Un camió-teatre amb un escenari desplegable farà parada a les Masies de Voltregà i Sant Julià de Vilatorta

Un camió-teatre amb un escenari desplegable amb recursos escenogràfics, sistemes de so i llum farà arribar espectacles professionals d'arts escèniques a municipis catalans sense infraestructura teatral estable.
Aquest és l'objectiu de Les Arts en marxa, un nou projecte d'exhibició itinerant impulsat per la productora Anexa que busca, així, respondre als buits d'accés a la cultura escènica a part del territori català.
El projecte s'estrena al setembre amb una prova pilot a deu municipis de les quatre demarcacions de menys de 5.000 habitants, entre els quals hi ha les Masies de Voltregà i Sant Julià de Vilatorta.
L'espai escènic, desplegable i autosuficient, permet programar en espais singulars sense necessitat de muntatges complexos. Amb una logística eficient i un marcat esperit d'accessibilitat, Les Arts en marxa vol obrir nous espais de trobada entre creadors i públics, i afavorir el diàleg entre territori i creació.
La proposta vol complementar i ampliar l'accés real a les arts escèniques, apropant-les a nous públics de tots els racons del territori català, allà on no arriben per mitjans convencionals.
El responsable de la productora Anexa, Toni Albaladejo que, tot i que Catalunya tingui "molt bon teatre", aquest cada cop s'allunya més dels seus orígens, que provenen del "teatre de poble".
El que busca aquesta iniciativa és portar els espectacles de "màxima qualitat" -que actualment es poden veure a Barcelona- als pobles petits. "Hem d'arribar al poble més lluny possible que no tingui teatre, perquè si a ells els agrada demanaran que això tiri endavant", sentencia el responsable d'Anexa.
L'espectacle serà Òpera per tutti, una peça híbrida entre l'humor i l'òpera clàssica dirigida per Edu Pericas, que ha girat amb èxit a sales barcelonines i que ha estat concebuda per captar nous públics.
Amb quatre cantants en escena, s'interpreten un total de divuit àrees operístiques. La cantant Anabelén Gómez explica que pel públic és una obra "divertida" i que gaudeix.
Encara que en l'edició d'enguany l'espectacle escollit sigui una òpera, Albaladejo avança que la iniciativa es repetirà en altres edicions i es buscarà portar altres disciplines artístiques, com la dansa contemporània, propostes de circ, teatre documental i formats pensats per a adolescents.
La gira arribarà a Osona a l'octubre. En concret, a les Masies de Voltregà el 4 d'octubre i a Sant Julià de Vilatorta el 25 d'octubre. La iniciativa té el suport actiu del Departament de Cultura de la Generalitat, la Diputació de Barcelona i diferents ajuntaments.