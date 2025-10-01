Vic acull una nova edició de la Fira d'Economia Circular

Aquest diumenge 5 d'octubre se celebra a Vic la 5a edició de la Fira d'Economia Circular, una trobada que, aquest 2025, posa en focus en el residu electrònic, l'impacte ambiental i social de la tecnologia i les alternatives per afrontar aquests reptes.
L'epicentre de l'esdeveniment serà a la rambla Tarradellas, on s'ubicarà el mercat de segones oportunitats i una zona d'intercanvi per donar una nova vida als objectes. També acollirà a les diferents entitats que fomenten l'economia circular al territori, l'espai d'autoreparació d'electrodomèstics La Renova, un joc de taula gegant pels més menuts i diverses intervencions artístiques en el marc del Cicle d'Arts Digitals de Vic. El mateix diumenge 5 d'octubre també se celebra el Gran Dinar d'Aprofitament a la plaça del Carbó.
El pròxim 16 d'octubre es clourà el programa amb una exposició i taller a La Reciclària sobre residus electrònics, i la projecció dels documentals El Cost Amagat i Les Terres per Viure, seguits d'un col·loqui amb Josep Nualart de l'Observatori del Deute de la Globalització.
La Fira és organitzada per la Comunalitat de Vic amb la col·laboració d'un ampli ventall d'entitats socials, cooperatives i institucions, entre les quals La Fera Ferotge, Residu Zero Osona, Ashes, Tapís, Banc del Temps, Vicoop Energia, Xarxa de Biblioteques de les Coses Vic, Setem, Ajuntament de Vic, AVV Remei, ACVIC, Cicle d'Arts Digitals de Vic, Ecologistes en Acció i l'ODG.