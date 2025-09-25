Comença la campanya de vacunació contra la grip i la Covid a Osona

Aquest dilluns 22 de setembre, el Departament de Salut ha iniciat la campanya de vacunació de tardor contra la grip i la Covid. En el si de la Regió Sanitària de la Catalunya Central -de la qual forma part Osona- es preveuen distribuir més de 125.000 dosis -55% contra la grip i 45% contra la Covid-.
A la comarca, es distribuiran principalment als CAP, que rebran 14.160 vacunes contra la Grip i 28.470 dosis contra la Covid. Al mateix temps, els hospitals de la regió sanitària -com l'Hospital Universitari de Vic-, se'n distribuiran 2.750 dosis de la primera i 1.662 de la segona.
Aquestes vacunes, tal com expliquen des de Salut, no arribaran de cop, sinó que es distribuiran de forma progressiva per setmanes i centres. Al mateix temps, la campanya de vacunació es desplegarà en dues fases: des d'aquest dilluns i fins a mitjan octubre, es vacunarà els col·lectius vulnerables; el 13 d'octubre s'obrirà a la resta de grups de risc i, a partir del 16 d'octubre, per a la població general.
Primera fase: col·lectius vulnerables
Coincidint amb l'inici de la tardor astronòmica, el Departament ha iniciat la campanya de vacunació pels col·lectius vulnerables, és a dir, persones majors de 80 anys, persones que viuen en residències, embarassades, personal sanitari i, com a novetat d'enguany, pels infants de sis mesos a cinc anys. També es prioritza a les persones que reben atenció domiciliària.
A Osona, per exemple, hi ha un total de 9.340 persones majors de 80 anys, de les quals 4.480 viuen en centres residencials. Pel que fa als infants de sis a 59 mesos, a la comarca aquest col·lectiu el conformen unes 6.800 criatures, mentre que també hi ha 610 persones embarassades.
L'Artur Freixas ha estat el primer usuari del CAP de Roda de Ter de més de 80 anys en vacunar-se contra la Grip i la Covid aquest dijous al matí. Explica que, cada any, la seva infermera li recomana que es vacuni "i li faig cas", diu.
"La Maddie porta totes les vacunes, hem anat seguint les recomanacions mèdiques d'ençà que va néixer", explica el pare d'aquesta petita de dos anys que, aquest dijous al matí, també ha estat el primer infant a rebre la vacunació a Roda.
"S'ha de pensar en el col·lectiu", reflexiona el progenitor. També apunta que, vacunant a la seva filla, contribueixen "en la immunitat de grup" i, al mateix temps, en què "tot estigui bé i la nena estigui sana i forta".
Els infants d'entre sis mesos i cinc anys s'inclouen dins dels col·lectius vulnerables. En aquesta línia, les criatures d'entre sis i 23 mesos, se'ls administra una dosi intramuscular, mentre que, com a la Maddie, pels nens i nenes d'entre dos i cinc anys, la dosi és internasal.
"És molt pràctica i senzilla, es posa pel nas i és indolora", explica Clara Calvó, directora de l'EAP Roda de Ter, que també destaca que les famílies "l'accepten molt més que una punxada".
Qui també s'ha vacunat aquest dijous ha estat l'Aitor Castillo, sanitari en pràctiques al CAP de Roda: "Sempre em vacuno, per protegir-me a mi i protegir la comunitat, és essencial per evitar el contagi". Explica que, en general, quan els professionals de la salut proposen de vacunar-se als pacients, l'acceptació és bona: "A la consulta ho comentem i hi ha molta gent interessada".
Salut recomana la vacunació a tot el personal de centres, serveis i establiments sanitaris, un col·lectiu que té un risc elevat de patir la malaltia.
Segona fase: col·lectius de risc
A partir del 13 d'octubre arrencarà la segona fase de la campanya de vacunació de tardor. A partir d'aquest moment, s'administraran les dosis a la resta de col·lectius indicats, com els majors de 60 anys, els menors d'edat amb condicions de risc, persones residents en centres d'atenció a la discapacitat o docents i personals de serveis essencials.
Finalment, a partir del 16 d'octubre s'obrirà la vacunació per a tota la població.
Clara Calvó, directora de l'EAP Roda de Ter, detalla que "és important començar la vacunació com més aviat millor", sobretot amb els col·lectius vulnerables.
De moment, detalla, "la demanda encara no és molt alta", però sí que hi ha usuaris que comencen a demanar informació. Calvó explica que, a través de les consultes de medicina i infermeria, recomanen a la població vulnerable que es vacuni de pressa "i ja tenim les agendes preparades".
La directora de l'EAP de Roda apunta que, al municipi, es fa difícil donar una xifra exacta de quantes persones es vacunaran, però admet que, en els darrers anys, "la vacuna de la Grip ha disminuït".
Una baixada de la demanda que, possiblement, s'atribueix a la pandèmia: "Durant la Covid es va administrar molta vacunació i, potser, la gent es va cansar". Amb tot, remarca que els professionals intenten que els pacients "entenguin que és un acte per protegir-se a un mateix i també a la comunitat" amb l'objectiu "de no caure malalt i evitar ingressos hospitalaris".