Detenen tres militants de l'Esquerra Independentista d'Osona en una acció contra el model agroalimentari

Tres militants de l'Esquerra Independentista d'Osona han estat detingudes aquesta matinada de dimarts a Manlleu en el marc d'una acció de denúncia contra el model agroalimentari i de les grans distribuïdores alimentàries del país.
La detenció l'ha efectuat la Policia Local de Manlleu que, consultada per aquest diari, no ha facilitat informació dels fets. A les 9:00 hores d'aquest dimarts, els detinguts han sortit en llibertat de la comissaria de Mossos d'Esquadra de Vic, on s'havia convocat una concentració de suport. La detenció s'hauria produït quan anaven a penjar una pancarta al nou Mercadona de la zona dels Rentants de Manlleu.
En aquests moments, els detinguts estan declarant als jutjats de Vic, on també s'ha convocat una concentració de suport.
En un comunicat conjunt, Arran Jovent, Endavant Osan i Alerta Solidària, detallen que l'objectiu de l'acció era "assenyalar un model que cada dia ofega més la pagesia i concentra el poder en mans de grans cadenes de supermercats i distribuïdores", dinàmiques que imposen "preus baixos a productores, expulsa la petita pagesia del territori i converteix l'alimentació en un negoci controlat per grans corporacions".
Les detencions de tres militants d'Arran Jovent i Endavant Osan han tingut lloc la matinada d'aquest dimarts a Manlleu, un municipi on, segons els signants del comunicat, "la presència policial s'ha intensificat en els darrers mesos", posant d'exemples dispositius de Mossos d'Esquadra contra la multireincidència -el conegut Pla Kanpai-, la "persecució" al Casal Popular Boira Baixa o "una creixent instrumentalització de la por a la inseguretat alimentada des dels marcs propis de l'extrema dreta".