El jurat considera culpable l'acusat d'assassinar un menor a Sant Hipòlit de Voltregà l'any 2023

El jurat popular ha considerat culpable per majoria l'home jutjat la setmana passada a l'Audiència de Barcelona per l'assassinat d'un menor de 15 anys a Sant Hipòlit de Voltregà. Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el jurat ha dictaminat amb més vots a favor que en contra que l'individu és culpable d'un delicte d'homicidi amb l'agreujant de superioritat. Els membres del jurat també han considerat que l'home és culpable de tinença il·lícita i de dipòsit de municions, en aquest cas per unanimitat.
Els fets van tenir lloc l'1 de maig del 2023 a la localitat osonenca i l'acusat es trobava en presó preventiva des d'aleshores. Fiscalia i acusació popular demanen penes superiors als 20 anys de presó.
Segons l'acusació del ministeri fiscal, que demana 21 anys de presó i una indemnització de 170.000 euros, el dia dels fets l'home va fer diversos trets, un dels quals va impactar al cap al menor. El projectil va causar-li un traumatisme obert cranioencefàlic que va causar-li la mort en pocs minuts.
En el moment del tret, la víctima estava d'esquena, de manera que "no va poder evitar l'atac ni defensar-se". Després dels fets, l'acusat es va escapar i la policia el va localitzar al cap de diverses hores a prop de la carretera C-17, al terme municipal de les Masies de Voltregà.
El relat de la fiscalia també indicava que l'acusat no disposava de cap llicència d'armes. En l'escorcoll al seu domicili es van localitzar 46 cartutxos del calibre 22 LR, una munició de la qual n'està prohibida tant la compravenda com l'ús. També es van localitzar altres armes d'aire comprimit.
Per la seva banda, l'acusació particular -exercida per la mare del menor mort- li demana una pena de presó de 22 anys i una indemnització de 15.000 euros per un delicte d'homicidi dolós, agreujat pel fet que la víctima era menor.