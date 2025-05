Intensifiquen les accions de control de la població de conills a Osona

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya està realitzant diverses accions per reduir la població de conills a Osona.

A la comarca, la sobrepoblació d'aquests animals esdvé "un problema greu" provocant danys a conreus agrícoles, detalla el subdirector de fauna cinegètica d'Agricultura, Josep Maria López.

Entre les zones més afectades hi ha Manlleu, les Masies de Roda o Roda de Ter, on la caça de conills amb armes de foc o gossos és complexa, ja que es troben a prop de nuclis urbans i d'infraestructures com la C-37, la C-17 o l'R3, on hi ha un nombre considerable de caus i forats als talussos.

Per aquest motiu, el Departament d'Agricultura està desplegant vols nocturns amb drons que incorporen càmeres tèrmiques, amb l'objectiu de comprovar la densitat de població de conills i prendre mesures concretes. Això permet fer un mapatge de la població d'aquests animals i a on s'ubiquen els seus caus, i obtenir dades concretes de la magnitud del problema. Utilitzant aquesta tecnologia, en els termes municipals mencionats anteriorment, s'ha aconseguit capturar uns 2.000 exemplars des del febrer.

Dron amb càmeres tèrmiques per fer seguiment de la població de conills, a les Masies de Roda.

Irene Giménez

Controls nocturns a Manlleu, Masies de Roda i Roda de Ter

Les actuacions, tal com destaca López, s'estan duent a terme per "minvar els conflictes que les poblacions de conills estan generant als conreus". Les afectacions depenen del tipus de conreu i la seva distribució. En el cas d'Osona, sobretot causa problemes als cultius de cereal i farratge, mentre que en altres àrees geogràfiques, com a Lleida, les afectacions principals són pels arbres fruiters.

Per contra, a les zones forestals, sense massa alimentació disponible, hi ha poca presència de conills, on són importants per a la conservació dels ecosistemes. Això, sumat al fet que "venim de tres anys de sequera durant els quals l'únic aliment d'aquests animals era el que se sembrava", provoca danys greus a parcel·les agrícoles de la comarca, on s'alimenten actualment els exemplars, explica el subdirector de fauna cinegètica del Departament d'Agricultura.

Un tècnic d`Agricultura i el subdirector de fauna cinegètica, Josep Maria López, manejant un dron a Masies de Roda.

Irene Giménez

Manlleu, les Masies de Roda i Roda de Ter és on, de moment, s'han realitzat els controls nocturns amb drons que incorporen càmeres tèrmiques. De febrer a maig s'han dut a terme entre dos i tres controls nocturns per setmana i s'ha aconseguit capturar uns 2.200 conills.

En el cas de Manlleu es van observar parcel·les agrícoles amb danys molt importants sobre el cultiu de cereal. En concret, en finques del Poquí, el Dolcet, la Miranda i Vilamontà. A les Masies de Roda i Roda de Ter també s'han vist afectacions considerables, sobretot, a la Serra Llarga, el Pla de Mill, el Coll de Roda, el Bac de Roda, el Mas Monjo, el Pla de Roda i el Pla Bosc.

Altres mesures per reduir la població de conills

A més dels drons amb càmeres tèrmiques que realitzen vols nocturns, també destaquen les actuacions com les dels caçadors locals. En aquest sentit, i de manera excepcional, el Departament d'Agricultura va ampliar el període hàbil de caça de conill fins al 13 d'abril a la plana de Vic.

Al mateix temps, també es va autoritzar excepcionalment les caces nocturnes amb armes de foc en aquesta zona.

Dron amb càmeres tèrmiques sobrevolant terrenys agrícoles de Masies de Roda.

Irene Giménez

Comissions de seguiment

El Departament també ha promogut la constitució de la comissió de seguiment de danys per fauna cinegètica a Osona, el Lluçanès, el Moianès, el Solsonès, el Berguedà i el Bages. En formen part representants sindicats agraris, de la Federació Catalana de Caça, del Consorci Forestal de Catalunya, dels consells comarcals, dels Mossos d'Esquadra i dels Agents Rurals.

L'objectiu és identificar els principals danys provocats per la fauna cinegètica així com tractar temes referents a la sanitat animal, censos o accidents de trànsit, entre altres.