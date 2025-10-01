La banda guanyadora del Premi Fundació Sau i Puig-Porret traurà el seu primer disc aquesta tardor

Són joves i tenen un mateix somni: poder-se guanyar la vida cantant i fent cançons. Són Estela, una banda de Sant Boi de Llobregat que va començar a provar lletres i fer concerts fa dos anys. A finals d'octubre trauran el seu primer disc, 12 temes de pop orgànic amb el segell Records d'Irlanda de la Fundació Sau, liderada per Pep Sala i membres de la banda mítica.
"Quan ens van dir que havíem guanyat el Premi Fundació SAU & Puig-Porret no ens ho crèiem", recorda encara la cantant i compositora de la banda, Estela Navarro, que admet que, sense aquest "fort impuls", no haurien pogut treure un disc. Les dues fundacions s'han unit per impulsar joves talents musicals i, en breu, convocaran una segona edició.
El premi els va arribar "en el millor moment", assegura en una entrevista a l'ACN Estela Navarro, la cantant i líder de la nova banda. El projecte va començar mentre ella es preparava per a les proves d'accés del Taller de Músics. Ja coneixia a dos dels actuals membres -Nil Garrido i Miquel González- i els va demanar un cop de mà.
Ella ja havia composat alguns dels temes. Després s'hi afegirien Àlex Álvarez (guitarrista) i René Soberbio (baixista). Abans de guanyar el premi, ja havien fet concerts i tenien "molt integrades i parides" les cançons, que ara s'inclouran en el disc.
La banda de Sant Boi de Llobregat va imposar-se d'entre una vintena d'aspirants i això els ha permès gravar a l'estudi musical de la Fundació Sau i completar el procés creatiu.
Per Navarro, "gravar un disc és un luxe" i "un gran impuls" del qual se senten "molt agraïts". Explica que la idea inicial era anar fent a poc a poc, amb concerts, perquè "econòmicament era inviable". I ara, en poques setmanes, sortiran publicades 12 cançons inèdites del seu primer disc, Apologia de la mediocritat.
Segons detalla, el seu és un univers "molt orgànic i natural", que defuig de la música "processada". "És molt visceral", afegeix. Entre els temes inclosos hi ha Per si de cas, Paraules envasades, Com un raig de llum, Meritofal·làcia i Ara què. El primer senzill que sortirà en vídeo es titula Mirall.
Una proposta "arriscada" i "amb personalitat"
Pep Sala, president de la Fundació SAU i membre de la mítica banda, remarca que els membres del jurat van escollir-los per un ampli consens. "Té una personalitat molt curiosa a l'hora de fer cançons, té una formació molt ferma i crec que les cançons estan molt ben fetes; agafa uns riscos que avui són poc habituals en la música", assegura. Per Sala, "és un disc ple de matisos i verdaderes joies".
Les dues fundacions, SAU i Puig-Porret, s'han unit per promoure el talent musical emergent. Més que donar un premi en metàl·lic, la recompensa és ajudar-los en la gravació del disc i en les tasques que venen després de promoció i distribució. "Volem tornar una mica la sort que vam tenir nosaltres", afirma Sala.
El director de la discogràfica de la fundació SAU, Joan Capdevila, assegura que les propostes que van rebre eren de "molta qualitat" i que estan molt satisfets d'iniciar aquesta etapa de suport als joves amb el premi. "Obrirem les portes a tota la gent que puguem i de fet ja hi ha prevista una segona edició del premi", ha dit. Les bases es donaran a conèixer d'aquí a uns dies.
Un espai nou, una pel·lícula i una gira
Entre els objectius de la Fundació SAU, creada el 2024, hi ha preservar el llegat de la banda de rock amb temes icònics com Boig per tu. Des de fa temps que treballen en les reformes d'un edifici, cedit per l'Ajuntament de les Masies de Voltregà, on s'obrirà un espai immersiu sobre el grup, una sala de concerts i també l'estudi musical que ara tenen a Santa Eulàlia de Riuprimer.
"Estem oberts a totes les possibilitats" en relació amb les activitats culturals que s'hi poden fer, assegura Sala, que confia que d'aquí a uns mesos, possiblement per Nadal, ja pugui començar a ser una realitat.
Els altres dos objectius fundacionals són el de donar suport a la música catalana, amb iniciatives com el premi, i també treballar en la recerca entre la música i la salut mental.
A més a més, fa pocs dies que s'ha començat a rodar el biopic de Sau, Els de Sau, de la directora Elisabet Terri. S'estrenarà l'any vinent.
Entre les localitzacions hi ha diferents punts d'Osona, però també d'altres de més llunyans, com ara Escòcia. La història arrenca amb els inicis de la banda el 1986 i acaba amb la inesperada mort del seu cantant, Carles Sabater, després d'un concert que ho va canviar tot.
Pep Sala explica que, ara que estan preparant la banda sonora de la pel·lícula i revisant material han viscut una sensació "estranya". "Estar treballant amb cançons de Sau, amb la veu del Carles a l'estudi, és una sensació agredolça, et fa sentir que el trobes a faltar més que mai". Al mateix temps, sent que és "fantàstic" perquè "t'adones de com ho feia de bé i que era un home extraordinari".
I lligat amb el film, Sau prepara una gira, Un concert de pel·lícula, que s'obrirà el 18 d'octubre a Valls i recorrerà diferents localitats dels Països Catalans. Inclourà una pantalla gegant en el que vol ser un "viatge immersiu" amb material inèdit per a la gira i fragments exclusius de la pel·lícula.
A l'escenari hi haurà Pep Sala al capdavant, juntament amb noms ja coneguts com Jonathan Argüelles, la veu dels últims anys, i també la participació del cantant Fredrik. "Cada concert intentarem tenir algun artista local (...) volem que sigui un concert molt coral", assegura Sala. La gira s'allargarà tot el 2026.