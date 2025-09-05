Millores al transport urbà de Vic: més cobertura horària, ajustos de recorregut i reordenació de parades

L'Ajuntament de Vic ha iniciat la primera fase de millores en el transport urbà de la ciutat amb l'objectiu de guanyar en puntualitat de pas dels autobusos i ampliar la cobertura horària de les línies més utilitzades.
El conjunt d'actuacions, que es posaran en funcionament el pròxim dilluns 8 de setembre, formen part del procés de treball pel nou servei de bus urbà que s'està dissenyant actualment.
El projecte encara s'està elaborant, però es comencen a introduir canvis per millorar "la qualitat i l'eficiència del transport públic".
El transport urbà de Vic, és un servei municipal que opera l'empresa Sagalés i de titularitat de la Generalitat de Catalunya.
"Les millores són un primer pas per fer que el transport urbà sigui més puntual, accessible i útil per a la ciutadania", apunta Guillem Membrives, regidor de Mobilitat de Vic.
Al mateix temps, detalla que les actuacions que es posen en marxa aquest dilluns 8 de setembre "anticipen algunes de les línies de treball del futur servei, en el qual continuem avançant".
Membrives remarca que, l'objectiu de tot plegat, "és oferir un transport públic de qualitat que faciliti la mobilitat sostenible a Vic".
Noves actuacions
A partir del dilluns 8 de setembre es posen en marxa tres actuacions que pretenen ampliar la cobertura horària del servei, ajustos en el recorregut i la reordenació de les parades existents.
Pel que fa a l'ampliació horària, s'incorpora una expedició addicional a primera hora del matí i una altra al vespre. Així doncs, les línies 1, 2 i 3 oferiran més opcions de desplaçament en aquestes franges horàries.
En referència als ajustos de recorregut, algunes línies s'adapten a les necessitats de mobilitat actual.
D'aquesta manera, la Línia 1 (Serra de Senferm) modifica el seu recorregut "per optimitzar el servei". La Línia 3 (El Nadal-Hospital Universitari de Vic) incorpora una parada a l'avinguda Olímpia i Andersen els dies festius en l'expedició de les 14:20 hores; i la Línia 4 (Calldetenes-Estació) millora la connexió amb l'Institut La Plana; i la Línia 8 (Guillem-Centre) incrementa la cobertura en les franges de matí i migdia amb la finalitat de donar servei a l'Escola Andersen i, al mateix temps, millorar l'accés a la zona esportiva de la ciutat.
Finalment, es reestructuren diverses parades "per facilitar la fluïdesa del servei i adaptar-lo a les noves necessitats". Així, se n'eliminen cinc i se'n traslladen cinc.
Les parades que s'eliminen són:
- Santiago Rusiñol (L3)
- Rambla Davallades (L2 i L3)
- Mare de Déu de Lorda (L1)
- Botànic Micó (carrer Botànic Micó, 35)
- El Nadal (Pisos Tutelats, carrer Ermita de Sant Sixt)
Les parades que es traslladen són:
- Serra de Sanferm (L1): passarà a ser a la intersecció entre carrer Botànic Micó amb carrer Riera Major
- Barri Osona (L1, sentit de pujada): uns metres més amunt de la parada actual
- Parc Sta. Anna (L1): passarà a ubicar-se al carrer Sant Jaume, a tocar de l'avinguda Països Catalans
- Molí d'en Saborit (L1): carrer Francesc Maria Masferrer, davant de L'Atlàntida
- Estació de trens (L1, L2 i L3): es desplaça uns metres més amunt, al mateix carrer Mossèn Josep Gudiol