Torelló instal·la radars mòbils per regular la velocitat dels vehicles i millorar la seguretat viària

L'Ajuntament de Torelló continua desplegant actuacions del Pla Torelló Segur amb l'objectiu de fomentar el civisme, la seguretat i la bona convivència al municipi.

La regidoria de Seguretat, liderada per Elisabet Viñas, ha posat en marxa la instal·lació de radars mòbils en diversos carrers on s'ha detectat que alguns vehicles hi circulen a una velocitat superior a la permesa posant en risc la seguretat viària.

La mesura respon a les demandes d'alguns veïns recollides pel consistori durant els darrers mesos. Amb els nous radars, es podran fer controls de manera aleatòria i rotatòria en diferents punts del poble, reforçant el missatge de tolerància zero amb les conductes incíviques, en aquesta ocasió, al volant.

"La seguretat viària és una prioritat", assegura Viñas. "No es tracta de sancionar, sinó de fer complir la norma i reduir la velocitat als carrers on més preocupa", afegeix la regidora de Seguretat, que explica que l'objectiu de la mesura és "prevenir accidents i garantir una convivència seguirà per a tothom".