Vic, Manlleu i Taradell es mobilitzen contra l'assalt israelià a la Flotilla de Gaza

Diverses localitats de la comarca d'Osona es mobilitzaran aquest dijous a la tarda per denunciar l'assalt d'Israel contra la Flotilla que navegava cap a Gaza per obrir un corredor humanitari.\r\n\r\nEn concret, s'han convocat concentracions com una cassolada a la plaça Major de Vic, a la plaça Fra Bernadí de Manlleu o a Taradell. Els diferents actes tindran lloc a les 19:00 hores.\r\n\r\nEn el cas de la capital d'Osona, al llarg del matí ja s'han dut a terme algunes accions -com tallers de pancartes per a la concentració- i, al mateix temps, se n'han previst de noves per a demà divendres 3 d'octubre: sota el lema Bloquegem-ho tot, s'ha convocat una concentració davant del Carrefour a les 9:00 hores de matí.\r\n\r\nIsrael assalta la Flotilla\r\n\r\nIsrael ha interceptat entre el vespre d'aquest dimecres i el matí d'aquest dijous els vaixells de la Global Sumud Flotilla quan ja estaven a prop de Gaza i ha detingut tots els activistes a bord, a excepció dels d'una última nau.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nInternacional\r\nIsrael bloqueja la Flotilla i dona la missió per finalitzada Irene Montagut\r\n\r\n\r\n \r\n\r\nEl Ministeri d'Afers Exteriors israelià ha assegurat que l'exèrcit ha intervingut "de manera segura" i els passatgers han estat traslladats a un port del país preveuen expulsar-los.\r\n