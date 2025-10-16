Collboni salva el primer pas del pressupost mirant cap a l'esquerra

El govern de Jaume Collboni va irrompre la setmana passada amb una proposta de pressupost municipal i d'ordenances fiscals per al 2026. Les dues principals forces de l'oposició, Junts i BComú, van sortir ràpidament a assenyalar que no havien tingut cap pista prèvia, cap reunió, cap negociació. L'escenari pintava difícil fins i tot per a un tràmit inicial. A última hora, però, no només ERC ha arribat a un pacte amb el PSC, sinó que els comuns han arrencat dos nous compromisos a l'executiu socialista que han desbloquejat el tràmit. Dit d'una altra manera, mirant cap a l'esquerra, Collboni ha salvat el primer pas dels pressupostos i del seu pla fiscal per a l'any vinent.
La comissió extraordinària a l'Ajuntament en què es votaven les dues propostes del govern -tant els pressupostos. que impliquen el que es gastarà, com les ordenances fiscals, que inclouen el que es recaptarà per la via d'impostos i taxes- s'ha celebrat aquest dijous a la tarda i ha confirmat els dos bàndols previstos. Socialistes, comuns i republicans han votat a favor de la proposta del govern, mentre que els regidors de Junts, PP i Vox ho han fet en contra.
El regidor de Junts encarregat d'explicar la posició de la força amb més regidors del consistori, Arnau Vives, ha criticat que el govern Collboni no hagi intentat treballar un acord amb la seva formació. "No hem pogut fer aportacions perquè aquest govern confon informar i pactar amb imposar", ha reblat el responsable de Junts de la part econòmica municipal. Mirant cap al bloc polític que ha facilitat aquest primer tràmit, a més, Vives ha conclòs que "el tripartit del PSC, els comuns i ERC ja és una realitat també a la ciutat de Barcelona".
Curiosament, també els comuns han assenyalat que no han pogut discutir sobre les xifres pressupostàries i han indicat que les úniques converses que hi hagut han estat sobre "les condicions prèvies" per permetre únicament aquest primer pas. Entre els compromisos sorgits de la negociació entre la mateixa Janet Sanz (BComú) i l'alcalde Collboni (PSC) hi ha hagut la creació d'una "taula de mediació" entre l'Ajuntament i els veïns de Vallcarca afectats pels desnonaments previstos per un pla urbanístic. També es reactivarà el pla municipal de regulació dels lloguers de temporada. A banda, però, el regidor dels comuns Marc Serra ha aclarit que es demanaran noves mesures concretes "per decréixer turísticament", ja que cobrar més diners als turistes que venen és només una política pal·liativa que no redueix la pressió dels visitants a la capital catalana.
Des d'ERC s'ha insistit que el vot favorable venia precedit per les exigències de fer un esforç en tres línies clau: habitatge, turisme i llengua. En aquest sentit, un dels elements més destacats és que s'ha donat per bo des del bàndol republicà és que el govern municipal plantegi destinar fins als 240 milions d'euros -fa dos anys s'hi abocaven 153 milions- a la reserva destinada a polítiques d'habitatge. Tanmateix, el regidor d'ERC Jordi Castellana ha reclamat que es concreti l'arribada de peticions prèvies, negociades els anys anteriors, com són la implantació d'una "T-Cultura" o l'arribada de "100 agents de la Guàrdia Urbana" per reforçar l'eix Besòs.