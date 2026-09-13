El lehendakari avisa Sánchez que la crisi de Ceuta pot acabar amb la legislatura

El lehendakari basc, Imanol Pradales, creu que l'episodi migratori a Ceuta pot posar fi a la legislatura del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, "si la crisi no es tanca ja", segons ha defensat en una entrevista a La Vanguardia publicada aquest diumenge. Pradales, ha afirmat que la legislatura de Sánchez està en "temps de descompte" i ha defensat que, si no aconsegueix aprovar els pressupostos per 2027, és el moment de convocar eleccions.
Una petició que fa temps que l'oposició demana motivada per la gestió del govern espanyol de la crisi migratòria, que pel lehendakari "no ha estat adequada". Tot i això, Pradales ha assegurat que la resposta del PP "també ha deixat molt a desitjar" i, afirma, ha entrat en el joc de Vox, i ha afegit que aquesta crisi exigeix una resposta d'Estat.
Preguntat pel paper del PNB en la legislatura, el lehendakari basc ha assegurat que el Govern no ha complert amb el calendari pactat, en referència al compliment de l'Estatut de Guernica, i ha advocat per renovar el pacte estatutari d'autogovern perquè incorpori noves qüestions. Ha assegurat que s'estan produint converses "discretes" entre el Partit Nacionalista Basc, Bildu i el partit socialista per pactar les bases d'un nou estatut polític, i ha valorat que, en un possible govern del PP amb el suport de Vox, l'escenari per a un autogovern s'aombraria.
El "fenomen" d'Aliança Catalana a Euskadi
"Aliança Catalana és un fenomen que ha sorgit a Catalunya i jo no veig que avui això pugui sorgir a Euskadi", ha constatat Pradales, a la vegada que ha puntualitzat que ningú en queda "lliure". El líder basc recorda que es tracta d'un fet "transversal", a causa de les frustracions socials, com poden ser les sorgides pel procés. Per això, no només "farà mal" a Junts, sinó també al PSC i PP.
Feijóo i sensibilitats del PP
Davant d'un possible suport al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, Pradales ha dit que el PNB sempre ha jugat a negociar, encara que ha ressaltat que la realitat actual és que el president és Sánchez. En ser preguntat per si ha establert alguna relació amb el PP si el context polític a Espanya canvia, Pradales ha detallat que hi ha "diferents sensibilitats" entre els populars i ha admès que amb presidents de comunitats com Alfonso Rueda i Juanma Moreno manté "bona relació". "Veig Feijóo molt escorat a la dreta i molt obsessionat amb Vox. Cal veure quin Feijóo veuríem si arriba a la Moncloa", ha conclòs.