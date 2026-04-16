ERC, davant l'última batalla abans de les municipals: què hi ha en joc a Barcelona?

La federació d'ERC a Barcelona ha estat la que més intensament ha viscut l'enfrontament sorgit del procés intern a nivell nacional. És lògic, perquè és l'agrupació més gran del partit i la més convulsa al llarg de la història dels republicans. La militància tria aquest divendres president o presidenta per tercer cop en tres anys amb l'objectiu de trobar per fi la pau interna que ajudi a encarar el nou cicle electoral. L'estabilitat en aquesta federació i en aquest moment concret és especialment important, perquè tal com coincideixen els dos candidats, l'objectiu és assaltar l'alcaldia de Barcelona i cal posar-hi tots els esforços a poc més d'un any per a les eleccions municipals.
El 2023 va guanyar Eva Baró davant Patrícia Gomà per 23 vots; el 2025 va ser un duel entre afins i opositors de la direcció d'Oriol Junqueras que van guanyar els crítics encapçalats per Creu Camacho per tan sols 14 vots. Però la dimissió de nou dels 13 integrants de la direcció barcelonina ha portat altre cop a les urnes. Es revalida un últim duel intern abans de les municipals entre oficialistes i crítics. Tot i que els dos bàndols coincideixen que la polarització no és la mateixa que fa un any, s'enfronten Rosa Suriñach amb Construïm Esquerra Barcelona, una de les dimissionàries de l'antiga federació crítica, i Ricard Farin amb Activem Barcelona, que el 2025 no va concórrer, però el 2023 ho va fer amb Patricia Gomà, candidatura afí a Junqueras.
Qui és qui en les candidatures
La candidatura de Suriñach té com a número dos a Nil Font. Són els dos únics antics membres de l'antiga direcció de la federació que repeteixen i que van plegar per les discrepàncies amb Camacho. En el seu equip també hi ha Núria Cuenca, secretaria general de Presidència durant el Govern de Pere Aragonès. A la regidora de Barcelona l'acompanyen dos perfils mediàtics com són Pilar Vallugera, diputada al Congrés, i el senador Joan Queralt. Entre els suports a la candidatura hi ha el del regidor Jordi Castellana i també el d'algunes figures de pes entre les files republicanes, com l'exconseller d'Exteriors Alfred Bosch o l'exsecretari general de Drets Socials Oriol Amorós.
A l'altra banda, Farin és president del casal d'Horta-Guinardó i fa tàndem amb Núria Clotet, que és coordinadora del grup municipal a l'Ajuntament de Barcelona. A la llista no hi ha noms massa mediàtics -els impulsors defensen que és una manera de fer neteja de les discrepàncies internes- però hi ha suports importants com el d'Ester Capella, amb qui Farin va treballar com a assessor al Departament de Territori. L'exconseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, els regidors Jordi Coronas i Eva Baró, i l'expresidenta de la federació d'ERC Barcelona, Patricia Gomà, també donen suport a la candidatura més oficialista.
La relació entre la federació i l'Ajuntament, al centre
Internament, el debat se situa en la relació que ha de tenir la federació amb el grup municipal. Suriñach és la més crítica en aquest sentit i, en conversa amb Nació, deia clarament que la federació "ha de poder estar fora de la dinàmica de l'Ajuntament". Malgrat que és regidora, Suriñach creu que cal dotar la federació de plena autonomia i que ha de ser la responsable de marcar l'estratègia política, mentre que el grup municipal s'hauria de limitar a aplicar-la. Precisament, l'apropament de Camacho amb el grup municipal comandat per Alamany va motivar que bona part de l'antiga federació, inclosa Suriñach i el seu número dos, presentessin la dimissió.
Farin, al seu torn, resumia en l'entrevista amb aquest diari la discrepància amb Suriñach amb una frase molt clara: "No es pot utilitzar la federació com a una arma llancívola contra companys". El candidat oficialista es mostra molt crític amb els dimissionaris del passat novembre, elogia el paper de Camacho en la crisi -la direcció nacional també es va posar al seu costat- i demana establir un "cercle virtuós" entre la federació i el grup municipal. A parer seu, els dimissionaris van fer servir la federació de "contrapoder" a Alamany fins al punt de fer-la "implosionar" i treu pit de la militància que ha mantingut viva l'organització durant els últims mesos.
Alamany, l'alcaldable de tots
On no hi ha discrepàncies, almenys públiques, és entorn a Alamany com a alcaldable. El sector crític de la federació, malgrat que va haver-hi converses, finalment no va presentar candidatura a les primàries per triar alcadable i l'actual líder municipal va ser l'única aspirant. Alamany va rebre 415 vots a favor i 155 en blanc, aquests últims entesos com una manera de mostrar oposició a la candidata. Suriñach constata que hi ha un "aval generalitzat" a Alamany i deixa clar que és la seva candidata a les municipals, mentre que Farin també li mostra el suport explícit: "Tenim una molt bona candidata a l'alcaldia i ho hem d'aprofitar".
Tant oficialistes com crítics coincideixen a avalar el discurs d'ERC a nivell barceloní, basat en la identitat. Farin ho fa de manera molt més evident tot i que, com fa Suriñach potser amb més insistència, tots dos remarquen que aquesta estratègia ha de venir marcada per la federació. Els dos candidats a la federació d'ERC a Barcelona, per altra banda, esquiven la polèmica sobre el vídeo dels supermercats 24 hores, que després va ser esborrat. Tampoc es posicionen sobre un hipotètic pacte de govern amb Jaume Collboni, que deixen en mans de la militància. Sí que apunten que des de l'oposició han aconseguit avenços, però que l'objectiu ha de ser sempre governar.
Al voltant d'un miler de militants de la federació barcelonina d'ERC estan cridats a votar durant aquest divendres. La primera lluita dels avals se l'ha emportat Farin amb 347 avals enfront els 160 de Suriñach, que assegura que van deixar de recollir-ne quan van considerar que tenien una xifra adequada per superar el llindar necessari per poder-se presentar. La nova permanent es proclamarà formalment dissabte en el congrés regional i el guanyador tindrà el repte immediat de començar a preparar les eleccions municipals. La companyia d'Alamany a la federació, amb tot el que comporta a nivell de funcionament intern, és clau per intentar assaltar l'alcaldia.