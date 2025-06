El PSC i ERC treuen ferro a les paraules de Montero i garanteixen un «finançament singular per Catalunya»

Les negociacions per al finançament singular entre els governs de la Generalitat i espanyol i ERC, qui ho va pactar en el marc de la investidura de Salvador Illa, continuen. Tant el PSC com els republicans han sortit al pas de les declaracions de la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, que aquest cap de setmana refredava el model propi per Catalunya. Totes dues formacions han insistit que el finançament serà "singular", més enllà del que digui Montero o que se'n puguin beneficiar altres territoris de l'Estat.

El vicesecretari de comunicació i portaveu adjunt republicà, Isaac Albert, ha assegurat que el finançament serà "singular" encara que pugui ser extrapolable a altres comunitats autònomes. Montero va afirmar que el nou model serviria per "incorporar un reconeixement a les singularitats per a tots, no només per Catalunya".

Albert ha emmarcat les paraules de la també vicepresidenta del govern espanyol en els "equilibris" que ha de fer com a membre del govern i com a candidata a les eleccions andaluses. "Montero té diferents escenaris oberts i els ha d'anar complint", ha assegurat el portaveu republicà, qui ha sostingut que el compromís dels socialistes és el de modificar el sistema de finançament i "complir amb Catalunya".

Per la seva banda, el PSC també s'ha refermat en el compromís subscrit amb ERC. Lluïsa Moret ha insistit que Catalunya defensarà la “seva” singularitat a la comissió bilateral del 14 de juliol, i ha tret ferro a les paraules de Montero. La ministra, ha dit Moret, ha de parlar de “totes” les singularitats, però el model que es pactarà serà "un model singular per Catalunya".

Contingut per davant de "l'escenificació" a la bilateral

PSC i ERC van acordar formalitzar la comissió bilateral entre Generalitat i Estat per tractar el model de finançament de Catalunya durant el primer semestre del 2025. És a dir, abans d'aquest mateix dilluns, 30 de juny. Tanmateix, el Govern va anunciar durant el cap de setmana que la reunió se celebrarà, finalment, el 14 de juliol a Barcelona.

La comissió bilateral servirà perquè l'acord entre partits (entre el PSC i Esquerra i amb la ratificació del PSOE) passi a ser assumit pels dos governs. Ara, els republicans destaquen que "hi ha feina feta" i es mostren optimistes pel que fa a la reunió, de la qual esperen "informació important en l'àmbit de la recaptació dels impostos a Catalunya" i sobre les modificacions legislatives necessàries per a fer-ho possible. "Tenim una piscina amb aigua, però no n'hi ha prou per tirar-nos-hi de cap", ha conclòs Albert.

En aquest sentit, el portaveu ha reblat que "l'escenificació és important, però el contingut encara més". El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ja va subratllar al Consell Nacional del partit aquest cap de setmana que per a ERC és més important "el contingut de l'acord que la data en què s'aconsegueixi".

Des del PSC, Moret ha destacat la importància de definir una “fita institucional de primer nivell” com és una bilateral monogràfica, que servirà per acordar alguns aspectes que ja s'han estat treballant relacionats amb els “pilars i fonaments” del finançament singular, però no ha volgut entrar a donar més detalls. “Fa molt temps que s'està treballant a tres bandes, en acords entre PSC i ERC i també incorporant les relacions entre els governs català i espanyol”, ha remarcat.

"El moment polític ho fa tot més difícil"

Des d'ERC han volgut subratllar també la complexitat del moment polític al Congrés dels Diputats. "El moment polític ho fa tot més difícil, sens dubte. El finançament no l'ha d'aprovar només Catalunya", ha afirmat Albert, qui també ha sentenciat que "no és una excusa" per al govern espanyol per "no complir amb Catalunya".

Així, el portaveu republicà ha incidit també en els casos de corrupció que envolten la figura del ja exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán. "Hi ha equilibris a fer al Congrés i la nova realitat del PSOE no ajuda", ha afegit.