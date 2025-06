ERC medita les seves prioritats davant l'oferiment de Sánchez de rellançar la legislatura

La crisi que acorrala el PSOE, amb el ja exsecretari d'organització Santos Cerdán al capdavant d'una presumpta trama corrupta, està sacsejant el tauler polític sobre el qual el president espanyol, Pedro Sánchez, sosté el seu govern. Un dels actors principals és ERC, sòcia d'investidura de Sánchez, que en aquestes hores medita el to i el contingut de les seves prioritats i demandes per no retirar el suport buscant un equilibri difícil: collar Sánchez contra la corrupció sense fer-lo caure i, alhora, garantir que els acords d'investidura -com el finançament singular, que no serà fàcil, o Rodalies, que s'han fet avenços significatius- es compleixin. Avui al matí Sánchez rebrà a la Moncloa a Junts i a la tarda al republicà Gabriel Rufián.

ERC, que ja ha avisat Sánchez que la corrupció és una "línia vermella" i que "complica l'agenda política" de la legislatura, ha de determinar ara la seva posició. Els republicans esperen que el president espanyol actuï contra la corrupció que està esquitxant el seu partit per poder reconduir la situació. Entre les files dels republicans hi ha qui demana apujar l'exigència en totes les carpetes, mentre d'altres analitzen quines s'han de prioritzar estratègicament. La gestió catalana de l'aeroport del Prat s'ha sumat al finançament singular o Rodalies a més de l'amnistia o la llengua.

Precisament per reconciliar-se amb els socis, Sánchez ha anunciat que promourà una comissió d'investigació al Congrés per saber la veritat del cas Koldo, compareixerà per donar explicacions, i es reunirà amb cadascun dels grups que li donen suport parlamentari, entre ells ERC. Alhora, els republicans també volen una trobada del president espanyol amb el seu president, Oriol Junqueras, encara amb la data per determinar. El líder republicà va contactar aquest cap de setmana amb Sánchez per sondejar la seva posició.

Contundència, però amb la determinació d'evitar el PP amb Vox

Els republicans han de calibrar la seva posició tenint en compte la situació de fragilitat que viu el PSOE. El partit ha titllat d'"esvoranc greu" els escàndols dels últims dies, però Sánchez encara és la millor opció, en comparació amb un hipotètic govern de PP i Vox que pugui tirar per terra les negociacions amb la Moncloa. De fet, des d'ERC han assenyalat que la qüestió de confiança no està sobre la taula en les converses amb els socialistes, perquè és una decisió que ha de prendre el mateix president espanyol. De tota manera, fonts consultades per Nació asseguren que el límit de la corrupció és molt clar, i que no mantindran a Sánchez a qualsevol preu si la trama anés més enllà de Cerdán i José Luis Ábalos i es parlés de finançament il·legal. Sánchez s'esforça per confinar el cas a la secretaria d'organització del partit.

Les mateixes fonts destaquen que el contacte amb els socialistes "ha estat i és fluid". Des del PSC també admeten que les relacions amb els socis d'investidura del president de la Generalitat, Salvador Illa, (ERC i els Comuns), segueixen "com sempre". No obstant això, els republicans són prudents quant a la seva relació amb el PSOE. I és que, tal com va assenyalar dilluns el vicesecretari de comunicació, Isaac Albert, des d'ERC necessiten que avancin els objectius que s'han marcat per a la legislatura i que justifiquen el seu suport a Sánchez. El president espanyol també té clar que ha de resistir, perquè una convocatòria electoral -que ha descartat- seria demolidora per al PSOE.

No és "desavinença", sinó corrupció

Després de reunir-se aquest dimarts al matí amb Junts i a la tarda amb ERC, Sánchez compareixerà dimecres al matí al Congrés per la sessió de control, i s'haurà d'explicar davant dels grups parlamentaris, sobretot els que li donen suport. Serà l'escenari en què establirà, com ha avançat aquest dilluns, la seva intransigència amb la corrupció -en contraposició amb el PP i Vox- i la seva voluntat de complir amb els seus compromisos. Serà també un bon moment per veure el to d'ERC cap al president espanyol. Entre les exigències de "fer net" al PSOE que li reclamen els republicans, Sánchez té clar que ha de refer confiances amb els socis.

"Adoptarem totes les mesures proporcionals i útils que es plantegin", ha dit el president espanyol, que ha refermat el seu compromís amb "l'agenda social i de transformació", amb el "full de ruta" del govern i amb els acords assumits en el debat d'investidura, entre ells, els que va assolir amb ERC i també amb Junts. Per la seva banda, ERC ja ha deixat clar que la situació actual amb el PSOE no és de "desavinença", sinó que el problema és la corrupció, la qual Sánchez es compromet a abordar sense excuses perquè els grups que li donen suport no li retirin i poder arribar, com ha defensat en els últims dies, fins al 2027.