ERC presentarà al·legacions per revertir la prohibició d'omplir garrafes de les fonts del govern de Martorell

El grup municipal d’ERC Martorell han activat totes les vies institucionals per revertir la decisió de Junts i PSC de prohibir l'ús d'ampolles, garrafes i altres objectes que serveixin per emmagatzemar aigua a les fonts públiques. A banda, els republicans expressen tot el seu suport a totes les iniciatives que, també, facin les entitats socials del municipi amb el mateix objectiu de revertir aquesta decisió.
Així mateix, la formació presentarà al·legacions durant el període d’exposició pública de l’ordenança per eliminar l’article que introdueix aquesta prohibició. El portaveu republicà, Soulimane Messaoudi, afirma que “aquesta norma és injusta i desproporcionada, i vulnera un dret tan bàsic com accedir a l’aigua en un espai públic”.
Paral·lelament, ERC impulsarà una proposta de resolució al Parlament de Catalunya perquè la cambra es posicioni en contra de la mesura i insti el Govern a intervenir i mediar amb l’Ajuntament. La formació registrarà preguntes per escrit al Govern de Catalunya i consultarà l’Agència Catalana de l’Aigua per valorar si la prohibició vulnera l’accés a recursos essencials i si té cap justificació en termes d’estalvi d’aigua. El diputat d’ERC Baix Llobregat, Jordi Albert, recorda que “l’accés a l’aigua és un dret elemental i cap administració pot limitar-lo sense causa per emergència climàtica i sempre sota criteri de justícia social”.
ERC reafirma el compromís de garantir que les fonts públiques continuïn sent un servei universal i accessible per a tothom. Messaoudi demana a l’alcalde i al PSC que rectifiquin per responsabilitat política i abandonin mesures que acaben castigant veïns que ja viuen situacions de vulnerabilitat.
El Govern es desentén
El Govern ha evitat valorar la iniciativa de l'Ajuntament de Martorell (Junts-PSC) de multar qui ompli garrafes d'aigua de fonts públiques, una mesura que l'executiu local ha introduït amb l'argument de combatre les ocupacions. “Entenem que els serveis jurídics hauran vetllat perquè això no vagi en contra del marc normatiu vigent”, ha apuntat la portaveu de l'executiu de la Generalitat, Sílvia Paneque. Malgrat les preguntes insistents de la premsa, la representant del govern de Salvador Illa s'ha desentès de la nova normativa martorellenca, que compta amb la participació de la formació local socialista: "No podem entrar a valorar accions puntuals de diferents ajuntaments arreu de Catalunya".
Malgrat que Paneque ha estat qüestionada sobre si el Govern mouria fitxa en cas de detectar que s'estan lesionant els drets de persones en situació de vulnerabilitat, amb la nova mesura de Martorell que restringeix com es pot anar a buscar aigua a una font pública, la també consellera de Territori ha insistit a no fer-ne comentaris. Per contra, on sí que ha posat l'accent la representant de l'executiu català és a reivindicar que "des del Departament d'Interior s'està fent un treball molt intens contra les ocupacions delinqüencials" a tot el territori català.
També la portaveu del PSC a escala nacional, Lluïsa Moret, va argumentar aquest dilluns en roda de premsa que respecten "l'autonomia local". Així, el moviment acordat entre juntaires i socialistes, de moment, no s'ha endut cap crítica per part dels càrrecs nacionals o del Govern. Per contra, entitats socials i formacions d'esquerres (CUP, Comuns) han denunciat aquesta política com una regressió de drets i l'han vinculat a l'acceptació del marc polític de l'extrema dreta.