L'establishment asseu Aliança a taula: Cuatrecasas convida Orriols a un «petit comitè»

La relació entre l'establishment i l'extrema dreta és complexa. És cert que alguns dels seus plantejaments econòmics, com la rebaixa d'impostos, poden resultar suculents per a les classes més altes, però també és igual de cert que el creixement ultra pot ser una amenaça per a l'statu quo i que en els immigrants els empresaris hi veuen mà d'obra assequible i necessària. Ara bé, de mica en mica, aquest sector també va normalitzant l'onada reaccionària. Ho van fer les classes altes espanyoles, tradicionalment properes al PP i que ara abracen alguns postulats de Vox. I està per veure si a Catalunya passa el mateix amb Aliança Catalana. Com a mínim, en els pròxims dies es produirà un gest que no és menor. Segons han pogut saber Nació i Ser Catalunya, l'influent advocat Emilio Cuatrecasas ha convidat Sílvia Orriols a intervenir en un grup social que celebra trobades periòdiques amb diversos actors al complex Golf Empordà, propietat de l'empresari.
La trobada, en una sala amb capacitat màxima per a 200 persones, serà el dissabte 31 de gener a l'Hotel Terraverda, dins del complex adquirit per Cuatrecasas el 2017 i situat a la carretera entre Torroella de Montgrí i Palafrugell. Consultat per aquest diari, l'advocat i actual president d'honor del bufet Cuatrecasas treu pes a la invitació d'Orriols: "No té cap mena de connotació política, només és una curiositat social". En tot cas, aclareix que no té cap intenció de votar l'extrema dreta independentista ni de donar-li suport públic. Per Aliança, es tracta d'un primer contacte amb l'establishment, si més no conegut. La formació d'Orriols, a diferència del que li passa a Vox que té i ha tingut com a diputats jutges, militars d'alta graduació, advocats de l'estat i exdirigents del PP, no acumula figures de classes benestants catalanes, i la irrupció en aquests espais és poc habitual.
Simpatia de Cuatrecasas per Orriols
La invitació a Orriols ve personalment de Cuatrecasas. Segons ell, alguns socis del club van proposar-li que organitzés un "petit comitè" amb la líder d'Aliança perquè "té molta tirada". L'empresari, conscient que és la "novetat política", va buscar el correu al web de l'Ajuntament de Ripoll i va escriure-li. De l'intercanvi de correus, en va sortir la invitació i la seva acceptació per part d'Orriols. "Estic molt content, tenim una sèrie de connexions perquè soc de Manlleu i les meves generacions anteriors eren de Rupit i Pruit", diu Cuatrecasas en declaracions conjuntes a aquest diari. Fins ara, tots dos no es coneixen i l'empresari en té ganes: "Em cau bé, se'm fa agradable i parla amb contundència però no insulta".
Com si es tractés d'un experiment antropològic, Cuatrecasas diu que els assistents preveuen "emocions fortes" i que estan encantats amb el seu català. "És el Shakespeare català, és preciós i gens contaminat, a la gent li encanta", diu l'advocat, que considera que Orriols "té un estil intel·lectualment molt fi". Fonts consultades d'Aliança no confirmen l'assistència d'Orriols, però sí que constaten que és el primer tempteig notori que rep de les altes esferes catalanes. Algunes personalitats, com l'excandidat a la presidència del Barça i advocat, Toni Freixa, o el publicista Lluís Carrasco sí que han fet evidents les simpaties per la líder xenòfoba.
El passat octubre, la líder d'Aliança Catalana havia d'intervenir al Fòrum Nova Economia a l'emblemàtic i luxós Hotel Palace de Barcelona, un espai de debat on normalment assisteix una part del teixit empresarial del país, tot i que finalment no va poder parlar per un imprevist de salut. Però en tot cas, era un espai públic, amb assistència de mitjans inclosa, i que té poc a veure amb el grup social privat de Cuatrecasas. L'advocat va acceptar el 2015 una condemna i una forta multa per diversos delictes fiscals i quan va contractar al seu bufet l'exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría alguns mitjans van establir una relació causa efecte entre la contractació i el seu pacte amb la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat.
Buscar els orfes de Convergència
Aliança comença amb normalitzar-se amb l'establishment, però fins ara prioritza el contacte amb votants descontents de Junts i l'antiga Convergència. En diverses ciutats del país, com és el cas de Sabadell o Terrassa, ha organitzat, en molts casos sense l'assistència d'Orriols, trobades boca-orella amb desenes de persones a les quals se'ls explica el projecte i se'ls demana també que es presentin per sondejar que és el que poden aportar políticament. Han sondejat alguns càrrecs municipals de l'antic PDECat. Al partit hi ha un cert debat sobre si han de ser selectius a l'hora de fer llistes o han de fer-ne tantes com puguin a risc de tenir regidors i candidats que desentonin.
Així són els "petits comitès" de Cuatrecasas
El "petit comitè" de Cuatrecasas és un grup social de les altes esferes catalanes que conflueixen al seu club de golf en una zona plena de segones residències de la classe alta barcelonina. El projecte va iniciar-lo l'empresari al seu pis de Barcelona fa uns anys i en els inicis hi van anar protagonistes polítics del moment com Artur Mas, Inés Arrimadas o Xavier Garcia Albiol. També personalitats de la societat civil com periodistes, escriptors o historiadors. Quan Cuatrecasas va comprar el Golf Empordà i va traslladar-se a viure a Fontanilles, va decidir continuar el "petit comitè" per animar l'hivern als socis del club, que paguen una quota estàndard de 250 euros al mes. Des d'aleshores hi han passat diverses personalitats i, a més d'Orriols, a Cuatrecasas li agradaria portar Esperanza Aguirre, golfista ocasional al club que acaba de publicar un llibre, o a l'extenista Àlex Corretja. El periodista Enric Juliana o l'expresident del Barça Sandro Rosell també s'han explicat al fòrum en algun moment.
Els "petits comitès" de Cuatrecasas, que sol participar en diversos fòrums polítics i que en un d'aquests va tenir una sonora topada amb Manuel Valls el 2019 quan aspirava a ser alcalde de Barcelona, solen començar a quarts de set de la tarda. L'empresari fa una introducció de cinc minuts dels convidats i tot seguit ells fan una conferència d'entre 45 minuts i una hora. Posteriorment, s'obre un torn de preguntes entre els assistents i es clou amb un pica-pica a peu dret.
El públic sol ser matrimonis de gent gran, alguns que viuen a la Costa Brava i d'altres de Barcelona o fins i tot de l'estranger, però que entenen el català. El convidat de cara reunió pot quedar-se a dormir a l'Hotel Terraverda i també se li ofereix transport, tot i que Orriols ha declinat aquesta possibilitat. "Vinc, parlo, preguntes i marxo", va respondre Orriols a Cuatrecasas. La trobada acabarà passades les 20 hores i a Orriols li esperarà poc més d'una hora i mitja en cotxe fins a Ripoll, on tot va començar i, per ara, avança.