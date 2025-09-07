Illa admet que no hi haurà normalitat fins que Puigdemont i Junqueras no tinguin l’amnistia

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha estat entrevistat per La Vanguardia per parlar de la trobada amb Puigdemont a Brussel·les, dels pactes amb Esquerra Republicana i els Comuns, de la crisi de l'habitatge i de Rodalies, entre d'altres. Havent superat l'any al capdavant del Govern, Illa busca tacar d'un cop per totes la carpeta del procés amb el retorn de Puigdemont i la normalització del càrrec de Junqueras, és a dir, amb l'ampliació de la llei d'amnistia i l'aplicació els efectes que desitgen els independentistes.
El president ha fet un repàs de l'any de mandat de manera "humil" i reconeixent que "en un any ni en una legislatura es resolen tots els problemes", però creu que els ciutadans de Catalunya han vist un Govern disposat a "generar prosperitat compartida, estabilitat i que intenta resoldre problemes". Illa reconeix que el retorn d'empreses, com la Fundació La Caixa, el fa sentir satisfet, però assegura que del que se sent més orgullós és del programa de 50.000 habitatges. Mentre que, per altra banda, li agradaria "anar més de pressa amb la simplificació de l'Administració i la millora de Rodalies".
"Aniré fins al final en matèria de convivència"
La trobada amb Puigdemont ha estat envoltada d'aplaudiments i critiques arreu de l'Estat i, fins i tot, s'ha dit que Illa va demanar permís a Pedro Sánchez, però el president català assegura que no va ser així: "No he de demanar permís a ningú".
"No permetre que ningú posi la convivència en risc, això vol dir anar fins al final", ha dit assenyalant aquells que "practiquen discursos d'odi" d'episodis "afortunadament superats". "Defenso una Catalunya de tothom i plural, per tant, una Catalunya amb Carles Puigdemont", ha sentenciat.
En relació amb els jutges que han presentat recursos, Illa creu que ha d'haver-hi un equilibri entre els tres poders i en la seva separació: "Respecto el poder judicial, però també demano que respectin el poder legislatiu: qui vulgui envair altres esferes s'equivoca". Explica que si es fa una anàlisi de la situació política catalana, s'ha de concloure que la llei d'amnistia ha estat beneficiosa. Però, tot i això, Illa reconeix que fins que Puigdemont no torni lliurement o Oriol Junqueras no es pugui presentar en llistes electorals "no hi haurà plena normalitat". "El Congrés va decidir que poden exercir amb plenitud la seva tasca i vull que l'exerceixin", conclou.
Sobre la trobada amb Puigdemont, Illa ha tancat ràpidament el tema amb "m'ha de permetre que sigui discret amb el contingut de la conversa", tot i això, ha reconegut que va ser una reunió "amb molta cortesia. És un pas endavant".
"Els acords són molt exigents"
El president català assegura que té més en comú amb ERC i els Comuns que amb Junts, tot i que hi hagi "molta gent" que cregui que és al revés. Ha reiterat que té un pacte d'investidura amb ERC i Comuns i que el complirà, encara que siguin acords molt exigents: "De vegades en algunes qüestions tenim dificultats, però el nostre compromís és el compliment" i assegura que "tot el que hem acordat amb ERC és bo per Catalunya".
Millorar el sistema de finançament
Sobre la recaptació de tributs per part de Catalunya, endarrerida el 2028 i no el 2026, Illa ha apuntat que aviat hi haurà notícies al respecte. El president del Govern ha dit que es treballa "amb intensitat" per oferir un millor sistema de finançament. A més, ha etzibat que l'única "singularitat" que perjudica Espanya és la de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. I que els qui critiquen un model de finançament "beneficiós" per a tothom són els que practiquen "egoisme fiscal".