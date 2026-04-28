Illa retreu a Junts el vot al Congrés: «A Catalunya se la defensa amb fets, no amb gesticulacions»

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha retret aquest dimarts a Junts el seu vot al Congrés en contra del consorci d’inversions Estat-Generalitat i del decret de mesures d’habitatge. Durant el discurs de la celebració institucional de Sant Jordi a Madrid, Illa ha recordat “en relació amb el compromís d’alguns” que “a Catalunya se la defensa amb fets, no amb paraules i gesticulacions”. “Molta fressa i poca endreça”, ha afirmat en un discurs en què també ha contraposat els valors de convivència de la diada de Sant Jordi amb la “prioritat nacional” que PP i Vox han situat a l’eix dels seus pactes autonòmics.
La Generalitat ha reunit un centenar de convidats a la Residencia de Estudiantes en l'acte institucional de Sant Jordi a la capital de l'Estat. Una celebració que Illa vol fer arrelar a Madrid i a la qual en aquesta ocasió hi ha assistit el ministre d’Hisenda, Arcadi España, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, la magistrada del Tribunal Constitucional Laura Díez i la secretària d'Estat de Cooperació Internacional, Eva Granados.
El president ha contraposat els valors de la diada a la “prioritat nacional” del PP i de Vox. “Perquè no hi ha res més contrari al bé nacional comú, ni res més contrari als nostres valors compartits, ni res més perjudicial per a la nostra prosperitat i per a la nostra convivència que pretendre crear ciutadans de primera i de segona”.
En aquest marc, ha recordat que “la millor resposta als discursos de l’odi la vam veure el passat 23 d’abril a les places i carrers de Catalunya i de tants altres llocs: milers i milers de ciutadans i ciutadanes compartint l’alegria de regalar-se llibres, roses i convivència”. “El gest més revolucionari contra l’odi és regalar una flor a qui estimem i també a qui pensa diferent de nosaltres. El gest més revolucionari a favor del coneixement, del progrés, de la convivència i de l’educació és obrir un llibre. Celebrar Sant Jordi és celebrar la nostra manera de ser i de viure”.
Defensa del català
El president també ha fet una defensa de la llengua en referència als acords del PP i de Vox a l’Aragó. “Malgrat aquells que pretenen enfrontar comunitats sense motiu o els que volen arraconar el català al seu territori sense entendre que es tracta d’una riquesa pròpia”. “El projecte anomenat Humanitat, del qual formem part, comença per millorar allò que tenim més a prop: el nostre veïnat, el nostre barri, garantir el dret a l’habitatge, la nostra escola, el nostre centre de salut, el nostre paisatge”, ha dit.
El president ha acabat el seu discurs apel·lant al diàleg i la col·laboració entre les institucions de Madrid i de Catalunya. “Entre creadors de Madrid i de Catalunya: sense recels, amb mentalitat oberta, amb voluntat d’enriquiment mutu”.
Abans que parlés el president, ha obert l’acte la delegada del Govern a Madrid, Núria Marín, i una actuació musical de la cantant Anna Andreu. Després el periodista i historiador Jaume Clotet i la dramaturga Victoria Spunzberg han ofert un col·loqui amb el títol ‘A la literatura catalana hi ressona la sensibilitat contemporània’.