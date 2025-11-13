Junts denuncia que l'Ajuntament de Barcelona no adapta la Cursa de les Dones al català

Junts veu contradictori que, en un moment en què l'Ajuntament de Barcelona es mostra especialment preocupat per l'ús del català, es presenti una cursa a la ciutat que tingui samarretes oficials amb el missatge central en castellà. La crítica s'ha produït després que el regidor d'Esports, David Escudé, hagi presentat la nova edició de la Cursa de les Dones amb una fotografia en què ell i tres dones més mostren la samarreta de la competició d'aquest any. Allà s'hi pot veure la incripció "Carrera de la mujer". Això té a veure amb què la cursa s'organitza de manera unitària, amb un mateix merxandatge per a totes les ciutats de l'estat espanyol que s'hi adhereixen. Des del grup de Junts, però, es critica que el consistori barceloní no hagi adaptat les samarretes de la cita esportiva. Com a reacció, el govern municipal defensa que ha demanat a l'organització que això es pugui canviar a les properes edicions.
El president del grup municipal juntaire, Jordi Martí Galbis, ha evidenciat a la xarxa social X el retret al govern municipal: "I la Cursa de la Dona, quin dia és, Jaume Collboni? Nomenem Comissionada del català, ens adherim al Pacte Nacional per la Llengua i anem enrere com els crancs". Pel grup amb més regidors a l'Ajuntament, una cursa amb implicació del consistori hauria de prioritzar l'ús del català, i no fer una presentació amb la roba insígnia en castellà.
Aquesta realitat, però, no és nova. Per exemple, l'any passat també es va celebrar la Cursa de les Dones i la convocatòria barcelonina va comptar amb la mateixa samarreta que la resta de ciutats de l'Estat. En aquell cas, el missatge era "Tu dorsal suma". També el mateix regidor Escudé es va fer la fotografia oficial llavors amb el merxandatge en castellà. El mateix havia passat altres anys.
El problema es concentra a les samarretes, ja que en un plafons que també ha format part de la presentació de la cursa, aquest dijous, l'Ajuntament també l'anuncia com "La Cursa de les Dones", en català. També al comunicat oficial del consistori es fa servir aquesta nomenclatura. Les samarretes, però, es mantenen en castellà.
Ara, fonts municipals detallen que el títol en castellà és la versió unificada per a tot el circuit estatal i que "les samarretes de la cursa fetes pels organitzadors són iguals a totes les ciutats on se celebren". Ara bé, això podria canviar en el futur. "L'Ajuntament ha demanat als organitzadors que en les properes edicions a Barcelona es faci la traducció del naming al català a les samarretes", rematen des del govern de Jaume Collboni