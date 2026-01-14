Junts exigeix la compareixença d'Illa al Parlament per explicar el «finançament de la resignació»

El grup parlamentari de Junts ja ha registrat una petició de compareixença urgent de Salvador Illa per tal que doni explicacions al Parlament pel "finançament de la resignació" que han pactat ERC i el PSOE. Així ho ha assenyalat aquest dimecres la cap de files del partit al Parlament, Mònica Sales, des de les jornades que els diputats de la formació han celebrat els últims dos dies a Tarragona. Davant la "resignació", ha apuntat Sales, Junts reclama mantenir "ambició" per tenir el concert econòmic. Un canvi de model que també ha demanat Artur Mas, expresident de la Generalitat, en un esmorzar informatiu a Barcelona en el qual ha definit com a "insuficient" la reforma del sistema.
Una de les queixes del partit és que Illa no va participar en la reunió que va mantenir el Govern, divendres passat, amb els grups parlamentaris. Sí que va formar part de la trobada amb els agents econòmics i socials, durant la qual va aflorar la tensió entre el president de la Generalitat i alguns actors de l'establishment, especialment amb Foment del Treball. "Nosaltres volem la clau de la caixa. No hi ha cap canvi respecte el que s'està produint, però presentarem una esmena a la totalitat amb un text alternatiu", ha apuntat Sales. Salvador Vergés, portaveu del grup parlamentari, ha posat l'accent en la celebració d'un ple monogràfic sobre el fre que ha patit l'ascensor social en els últims temps.
Preguntada sobre les veus de Junts que han abonat, com Jaume Giró, una visió favorable cap al nou finançament distanciada del rebuig de la direcció, Sales ha defensat "mantenir la posició", perquè això "dona fruits" com l'amnistia. "Continuarem treballant en aquesta direcció", ha indicat la presidenta del grup parlamentari. Fonts de Junts insisteixen aquests dies que hi ha "unitat" en matèria de finançament, i que posicions crítiques com la de Giró o la de Carles Bosch, president al Maresme, són minoritàries. En tot cas, encara hi ha temps perquè el nou model aterri al Congrés, on no té -ni molt menys- el futur garantit: cal reeditar, com a mínim, la majoria de la investidura.