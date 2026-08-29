La Comissió Europea ja està treballant en la petició d'ajuda d'Espanya per gestionar els migrants a Ceuta

La Comissió Europea "ja està treballant" en la petició d'ajuda del govern espanyol per fer front a la gestió de la crisi migratòria a Ceuta. Així ho ha indicat aquest dissabte el comissari d'Interior i Migracions, Magnus Brunner, en un missatge a les xarxes socials en què ha defensat que "la prioritat continua sent el retorn ràpid de tots els que continuen il·legalment" a la ciutat.\r\n\r\nSegons Brunner, la CE està "completament implicada a tots els nivells" per "garantir la seguretat de les fronteres exteriors" de la Unió Europea. En concret, l'ajuda implicaria Frontex, Europol i l'Agència d'Asil de la UE (EUAA).\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nFeijóo escala el xoc amb Sánchez i se suma a la causa judicial per la crisi de Ceuta Marc Orts i Cussó\r\n\r\n