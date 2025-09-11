La Diada s'acomiada amb música amb l'acte institucional i a la Festa per la Llibertat

Fi de festa musical. L'acte institucional i la Festa per la Llibertat han tancat els esdeveniments de la Diada d'enguany amb propostes musicals. Al Teatre Nacional de Catalunya hi ha actuat els Amics de les Arts o Antonio Orozco, entre d'altres i al passeig Lluís Companys Svetlana, Auxili i el punxadiscos DJ K-ZU.
Al TNC, i amb la presència de Salvador Illa s'ha celebrat l'acte institucional de la Diada de Catalunya. Amb una actuació prèvia dels Castellers de Vilafranca, l'acte ha comptat amb les actuacions musicals d'Antonio Orozco, Ven'nus, Els Amics de les Arts, Pemi Fortuny, La Maria, Queralt Lahoz, Ignasi Terraza i la Coral Vozes i el Cor Groove, que han interpretat l'himne nacional de Catalunya.
La periodista Aurora Massip ha presentat l'esdeveniment, i a continuació hi ha hagut una 'performance' coreogràfica de Núria Guiu acompanyada de dotze ballarins, que han interpretat una versió instrumental del tema Bon dia d'Els Pets.
Després de diverses interpretacions, l'actuació musical de La Maria, amb el tema Qui s'ha inventat l'amor, ha precedit una altra cançó, Tendresa aquesta cantada per Antonio Orozco, que ha suposat el colofó de l'acte abans que la Coral Vozes i el Cor Groove + Quartet interpretessin l'himne nacional de Catalunya.
Tres propostes a la Festa de la Llibertat
Al passeig de Lluís Companys, Òmnium ha convidat al seu escenari els grups Svetlana, Auxili i el DJ K-ZU. Els primers, el grup que entrellaça música, crítica social i humor, ha portat a Barcelona diversitat de temes que han entusiasmat el públic com els del seu àlbum debut Marrana, amb el single Moderna del Raval com a cirereta del pastís.
La programació de la Festa per la Llibertat ha continuat amb els valencians Auxili. Nascuts a Ontinyent el 2005, el grup presenta un còctel que combina el reggae amb pinzellades de ska, ragga i rap en algunes de les cançons.
La Festa per la Llibertat és un dels clàssics de la commemoració de l’Onze de Setembre. La jornada, que reivindica la cultura en català, ha vist actuar al llarg dels anys molts artistes de parla catalana, des d'Els Pets fins a Roba Estesa, passant per Ginestà, la Companyia Elèctrica Dharma, la Troba Kung-Fú, Zoo o Els Amics de les Arts.