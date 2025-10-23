Les tres carpetes que Illa i el Sindicat de Llogateres han discutit en una reunió a Palau

El Sindicat de Llogateres hauria de tirar tres anys enrere per recordar l'última vegada que van ser rebuts al Palau de la Generalitat per la màxima autoritat política del país. Llavors ho era Pere Aragonès (ERC), i aquella reunió -com l'anterior, un any abans- posaria l'accent en la necessitat d'aconseguir una regulació efectiva del mercat del lloguer, de tenir un topall que funcionés. Després arribaria la llei estatal que permetria desplegar una contenció de rendes a Catalunya, però ho faria deixant un forat que els militants pel dret a l'habitatge havien advertit repetidament: la via dels contractes de temporada. Ara, tres anys després d'aquella última vegada a Palau, diversos representants del Sindicat de Llogateres han tornat a trepitjar l'edifici noble per rematar la feina, per intentar arrencar-li a Salvador Illa (PSC) un gest enèrgic en matèria reguladora.
Fonts de l'entitat sostenen que la reunió ha estat profitosa, mentre que el president Illa ha emès un breu comunicat a les xarxes socials: "He traslladat al Sindicat de Llogateres que estudiarem totes les mesures per fer front a l'emergència d'habitatge. És una prioritat màxima d'aquest Govern. No em tremolaran les cames". El missatge, que alimenta un relat de possibles noves polítiques però que evita les concrecions, ha estat tota la comunicació que ha decidit fer l'executiu socialista, com és habitual quan manté trobades d'aquesta mena. Mana la discreció.
De portes endins, però, s'han tractat especialment tres temes. Una de les qüestions més rellevants que el sindicat volia situar com a prioritària és la que afecta diverses promocions de pisos de protecció oficial en mans de l'entitat InmoCaixa, on hi ha desenes de famílies en risc de desnonament si no els renoven el contracte de lloguer. Però hi ha hagut dues fixacions més de l'entitat, en un moment en què l'habitatge desborda les preocupacions -i les butxaques- dels catalans. Una ha estat agilitzar la regulació catalana dels lloguers de temporada i per habitacions, pactada a l'abril al Parlament per una majoria suficient. L'altra, concretar la intenció de limitar les compres d'habitatge, més enllà de dir que "s'estudia" la mesura.
En alguna de les carpetes, Salvador Illa ha mostrat un compromís especialment apremiant. "El president s’ha compromès a implicar-se personalment en la solució d’aquests blocs d’habitatge protegit de la fundació de La Caixa perquè no hi hagi desnonaments", ha explicat Enric Aragonès Jové, portaveu del Sindicat de Llogateres, a la sortida de la reunió. Fa referència a diverses promocions en lluita que fa temps que inclouen desenes de llogaters que han deixat d'abonat les mensualitats a la propietat dels seus pisos, per denunciar l'existència de clàusules abusives i recàrrecs excessius en el passat. També per aconseguir que els renovin el lloguer a tots els inquilins. Tot plegat forma part de les vagues de lloguer anunciades l'any passat, en el marc d'un cicle de protestes pel dret a l'habitatge.
La idea és arribar a finals d'any amb una solució sobre la taula per a aquestes famílies. Una de les possibilitats és que la Generalitat acabi adquirint tots els habitatges que estaven en mans de l'entitat immobiliària InmoCaixa, que en el passat havien nascut com a habitatge protegit i que amb el temps perdrien la seva condició de pisos assequibles.
Ara, a més, s'espera que el PSC lideri també la concreció de la reforma catalana per regular els lloguers de temporada i per habitacions, les principals escletxes que fan apujar el preu dels arrendaments i que redueixen els drets dels inquilins. Aquesta carpeta està especialment avançada al Parlament, però falta posar data a la votació. Els inquilins mobilitzats han demanat que sigui a la propera sessió plenària.
Mentrestant, també s'ha insistit que cal concretar si el Govern vol limitar la compra d'habitatges per prioritzar que siguin per viure-hi. Aquesta idea ja compta amb un informe públic que assegura que és perfectament possible fer-ho ja mateix, si hi ha voluntat política. Mentre el sector immobiliari demana calma, l'executiu socialista assegura que ho està valorant amb atenció. Ara falta saber si hi haurà concrecions.