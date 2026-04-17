Sánchez acusa PP i Vox de «racisme» per esquivar el xoc Díaz-Puigdemont

Pedro Sánchez ha mirat d'esquivar aquest divendres la polèmica encesa entre Yolanda Díaz i Carles Puigdemont després que la vicepresidenta del govern espanyol acusés Junts de ser un projecte "racista" i "classista". L'episodi, per cert, ha desembocat en la ruptura de relacions entre Sumar i la formació presidida pel líder a l'exili. En la roda de premsa conjunta amb Lula da Silva, president del Brasil, el líder del PSOE ha insistit en la idea que ell només ha observat continguts "racistes" en intervencions d'Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, i de Santiago Abascal, màxim dirigent de Vox. Una circumstància que li ha permès evitar el xoc amb Díaz i, de passada, no haver-la de desmentir.
En tot cas, Sánchez ha volgut treure pit del procés de regularització de migrants que hi ha en marxa a l'Estat i que es completarà en els propers dos mesos i mig. "Ahir vaig tenir una reunió amb tots els col·lectius vinculats a la regularització, que es tanca d'aquí a 76 dies. Em sento molt feliç que el govern [espanyol] hagi pres aquesta decisió. Estem fent el país millor. Hem d'ampliar drets, i aquests drets no van contra ningú, perquè van en benefici del conjunt de la societat espanyola. En sortiran coses bones", ha remarcat el president del govern espanyol. Finalment, s'han fet una mica més estrictes els requisits per tals que els migrants puguin regularitzar la seva situació a l'Estat.
Les paraules de Díaz, en tot cas, van coure a Junts, especialment a Puigdemont. "El nivell de baixesa moral a què han arribat els qui es creuen moralment superiors fa esgarrifança. La falta de respecte a l'altre, la falta de rigor, el recurs a la manipulació exactament com fa Donald Trump, descriuen perfectament on se situa avui aquesta esquerra desnortada que governa l'estat espanyol", va assenyalar en un apunt a la xarxa social X. "Les afirmacions tan contundents com les que reitera s'han de basar amb dades i amb fets. Però no ens coneix, no sap qui és el nostre votant ni el nostre militant; viu del mite fundacional de l'espanyolisme a Catalunya", va insistir el líder a l'exili.
Es dona la circumstància que Díaz va ser la primera dirigent estatal que va viatjar fins a Brussel·les per reunir-se amb Puigdemont quan s'estava negociant la investidura de Sánchez. La cita, propiciada per Jaume Asens -amic personal del cap de files de Junts a Europa, Toni Comín-, es va celebrar a principis de setembre del 2023. Faltaven dos mesos perquè Junts acabés votant a favor de situar el líder del PSOE a la Moncloa, a canvi de la llei d'amnistia -aprovada el juny del 2024 però encara sense ser aplicada als líders del procés- i d'una taula de diàleg a Suïssa que es va acabar tan bon punt Puigdemont va decidir acabar amb l'acord d'investidura, signat per Jordi Turull i Santos Cerdán.