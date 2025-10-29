Sánchez s'escuda en l'aniversari de la dana per no abordar al Congrés el divorci amb Junts

La ruptura entre Junts i el PSOE ha sobrevolat aquest dimecres la sessió de control al Congrés dels Diputats, però sense acabar d'aterrar-hi. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assenyalat que és "conscient" de la "complexitat parlamentària", i ha estès la mà a "tots els grups parlamentaris menys un" per arribar a acords. En resposta a Ione Belarra, cap de files de Podem, ha indicat que està centrat en les qüestions "urgents" i "importants", però ha deixat clar que avui la prioritat és el record a les de la dana, una circumstància que ha centrat el xoc amb Alberto Núñez Feijóo, cap de files del PP, que ha intentat enfangar el debat davant d'un PSOE amb perfil baix.
Feijóo ha començat amb un record per les persones que van morir en la tragèdia i amb una diatriba en contra de la "politització" dels fets, que van causar 229 morts. Ha demanat, en aquest sentit, que Sánchez digui la veritat en la comissió d'investigació sobre els fets que hi ha en marxa al Senat. "Avui és el dia de les víctimes. És un dia molt dur per als familiars i per als qui ho van perdre tot", ha determinat el líder del PSOE, que també ha defensat la feina dels treballadors públics que van atendre l'emergència. "Avui és un dia per a l'empatia, pel compromís amb la Comunitat Valenciana [sic], i ja tindrem dies per parlar d'altres qüestions", ha remarcat Sánchez en la primera resposta.
"És una pena que no suspenguessin el ple per assaltar RTVE mentre hi havia víctimes", ha apuntat Feijóo, que ha acusat el president del govern espanyol de "mentir tothom". "Va mentir amb Bildu, amb el cupo independentista, amb Puigdemont, amb les dones, amb les impostos, amb política exterior, amb la seva dona, amb el seu germà, amb Santos Cerdán i amb José Luis Ábalos, i amb el finançament del seu partit. Menteix més que el seu CIS i que la seva TVE, i tornarà a mentir demà al Senat. Si diu la veritat, acabarà amb vostè", ha indicat el líder del PP. "Si no tingués por al carrer i als jutjats, convocaria eleccions. No té pla B per governar", ha remarcat Feijóo per tancar la intervenció.
Maribel Vaquero, portaveu del PNB, ha optat per preguntar sobre seguretat. "Necessitem més instruments, i acabar amb la multireincidència. No són delictes que es jutgen a temps i sembla que la feina policial no serveixi per a res", ha indicat la dirigent nacionalista basca. Sánchez ha indicat que es pren "molt seriosament" la seguretat "com a bé públic", i ha apuntat que la inversió en aquest camp ha pujat un total de 1.600 milions d'euros. Aquest increment ha comportat més policies i més guàrdies civils, que estan en màxims històrics. El president del govern espanyol s'ha compromès a acceptar la iniciativa legislativa per frenar la multireincidència, que ha definit com una "preocupació".