Aliança Catalana i la gent de calés

Abans de començar, una bona i una mala notícia. La bona? Que ja és divendres. La dolenta? Que s'acaba una de les setmanes més glorioses de la història recent del Reial Madrid, amb el permís d'aquella concatenació d'esdeveniments formada per un 0-4 al Bernabéu i la derrota de Vinícius Jr. a la Pilota d'Or. Futbol al marge -no patiu, que hi tornarem aviat-, avui ens hem de centrar en una primícia que compartim -sempre és un plaer unir-hi esforços- amb els companys de la SER Catalunya: Emilio Cuatrecasas, president d'honor del bufet que porta el seu cognom, ha convidat Sílvia Orriols a un acte de petit format al complex Golf Empordà. Està programat pel 31 de gener.
Cuatrecasas, en declaracions a Nació i a la SER Catalunya, valora d'aquesta manera la convocatòria: "No té cap mena de connotació política, només és una curiositat social". No és estrany que les elits tinguin curiositat per un fenomen com el d'Aliança Catalana. En només uns anys ha passat de tenir una regidora a Ripoll a disposar de l'alcaldia de la ciutat, dues diputades al Parlament i la projecció d'acostar-se a la vintena d'escons quan hi hagi noves eleccions. La informació, elaborada per Lluís Girona, conté una frase especialment rellevant sobre la líder de l'extrema dreta independentista: "Em cau bé, se'm fa agradable i parla amb contundència però no insulta". Això últim és discutible.
Bàsicament, perquè Orriols desplega un discurs inequívocament islamòfob i xenòfob, dos vectors que potencia molt més que un presumpte independentisme ètnic que no guia l'acció política del partit. Convidar-la a un acte al Golf Empordà indica fins a quin punt la presència d'Aliança ja està més que normalitzada i com les elits, davant les novetats, encara que siguin preocupants, s'hi acosten. L'onada autoritària desdibuixa cordons sanitaris i obliga tothom a adaptar-s'hi. La gent de calés no pot al·legar ignorància o ressentiment, com sovint es justifica als votants, quan s'hi acosta. I una pista: si Aliança fos una amenaça, en espais com aquest no la voldrien veure ni en pintura.
Ens ha agradat
Ho dèiem al principi, i no ens en podem estar: la setmana futbolística ha estat per emmarcar. L'acomiadament de Xabi Alonso és una excel·lent notícia per als seguidors del Barça: era un entrenador modern, amb una idea concreta de futbol al cap modelada per la seva experièencia com a futbolista, i per tant suposava una amenaça si aconseguia imposar la seva manera de funcionar. Gràcies a Florentino Pérez, el tècnic basc ja és història. El seu lloc l'ocupa ara Álvaro Arbeloa, més mourinhista que Mourinho, que va debutar amb una derrota contra l'Albacete a la Copa. La narració de TVE, amb el mite Juan Carlos Rivero al capdavant, és per posar-se-la cada dia abans d'anar a dormir.
No ens ha agradat
La investigació periodística conjunta dels mitjans Eldiario.es i Univisión sobre els presumptes abusos comesos per Julio Iglesias contra dues empleades posa la pell de gallina. A banda dels fets, que parlen per si sols i que ara haurà de dirimir l'Audiència Nacional, al llarg de la setmana hi ha hagut reaccions d'aquelles que seria millor haver desat en un calaix. Ana Obregón, per exemple, va desacreditar les víctimes, les va menystenir i les va culpar de no haver trencat la relació laboral amb el cantant, que ha comptat amb el suport -com no podia ser d'una altra manera- d'Isabel Díaz Ayuso. Hi ha guerres culturals en les quals la dreta extrema, amb tantes ganes de guanyar, perd tota humanitat.
Què fem el cap de setmana
Una setmana més, hem tingut un ull posat en les amenaces de Donald Trump, que després de resoldre -a la seva manera- el pols amb Veneçuela ara està decidit a quedar-se Groenlàndia de la manera que més li convingui. La Unió Europea (UE), amb l'agilitat d'un gegant endormiscat, comença a moure's per defensar-se. Pep Martí entrevistarà Carme Colomina, investigadora sènior del Cidob, per extreure les claus d'un moment complex. També serà complex que el nou finançament -rebutjat per les autonomies del PP- tiri endavant, i segur que l'entrevista que publicarem amb la consellera d'Economia, Alícia Romero, servirà per tenir un mapa acurat de la situació. Bon cap de setmana!