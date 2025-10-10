Un recordatori per a Salvador Illa

Abans de començar, una bona i una mala notícia. La bona? Que ja és divendres. La dolenta? Que l'aturada de seleccions mai és un bon auguri per l'infermeria del Barça, especialment des que Luis de la Fuente és el màxim responsable de La Roja. De lesions no n'hi ha hagut al debat de política general, si més no d'irreversibles, però sí que s'ha pogut constatar que l'executiu de Salvador Illa presenta alguna molèstia derivada del fet de no tenir majoria absoluta. El president de la Generalitat, volgudament prudent després d'anys de tensió pels núvols a Catalunya, té les formes -sempre cuidades- de qui disposa de suports amplis, però no els pot donar per garantits. Ahir ho va tastar en directe.
L'abstenció d'ERC i dels Comuns, els socis d'investidura, al pla estrella per construir 214.000 habitatges a Catalunya va fer que la mesura topés amb el rebuig de la cambra catalana. A Pere Aragonès, antecessor d'Illa, també li van tombar un plantejament rellevant el 2022, quan va plantejar un acord de claredat per celebrar un referèndum pactat amb l'Estat. No va satisfer els socis de Junts, que van acabar sortint del Govern, i la resta de la història és coneguda. El líder socialista disposa d'un horitzó menys conflictiu que el que tenia ERC quan manava, però la votació del debat de política general no anticipa una negociació pressupostària senzilla. Rarament l'1 de gener hi haurà comptes en vigor.
Per algú que presumeix de gestió, passar-se d'aquesta data per segon any consecutiu -els comptes vigents, prorrogats, són els últims que Aragonès va pactar amb Illa, en aquell moment cap de l'oposició- suposaria un entrebanc. A Palau no perden l'optimisme i veuen l'executiu "enfortit" després del debat, però el toc d'atenció dels socis és clar. Com també ha quedat clar en aquest ple, el més important de l'any, que el referèndum no disposa de majoria al Parlament. Quin impacte tindrà la negativa del PSC a una votació acordada amb l'Estat? Serà raó suficient perquè Carles Puigdemont trenqui amb Pedro Sánchez? Aquesta tardor "passaran coses", però potser no són les que pensàvem.
Ens ha agradat
Yolanda Díaz representa, en bona mesura, els mals d'una certa esquerra que, de tant artificiosa, acaba sent inoperativa. Més embolcall que profunditat, per entendre'ns. De tant en tant, això sí, l'encerta, com amb la insistència per apujar el salari mínim. Després del sotrac de la reducció de la jornada laboral, Díaz ha plantejat que el permís per defunció d'un familiar passi a ser de deu dies. Una mesura tan sensata com necessària, perquè el dol és incompatible amb la vida laboral durant els primers dies. Aquesta via, com la d'anar augmentant els permisos de maternitat i paternitat, és l'única que té Sumar per mostrar la seva utilitat en un moment que Pedro Sánchez vol créixer per l'esquerra.
No ens ha agradat
Si ens ho proposéssim, Isabel Díaz Ayuso tindria espai fix en aquesta secció, però seria un atemptat contra el bon gust. Aquest divendres, però, no podem deixar passar per alt el que va verbalitzar ahir la presidenta de la Comunitat de Madrid. Per negar-se a posar en marxa el registre de metges objectors de consciència, Ayuso va fer ús de la delicadesa habitual: "Que se'n vagin a avortar a una altra banda". La frase demostra tres coses. La primera, que Miguel Ángel Rodríguez no descansa. La segona, que la llei, per al PP, només s'ha de complir si s'adequa als seus estàndards. I, la tercera, que després hi ha qui es pregunta per què Alberto Núñez Feijóo no se n'acaba de sortir.
Què fem aquest cap de setmana
