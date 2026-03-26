Dijous de reunions clau entre Govern i sindicats per reconduir el conflicte educatiu

Aquest dijous és un dia assenyalat en el calendari educatiu. Els sindicats impulsors de la vaga educativa de la setmana passada -USTEC, Professors de Secundària, CGT i la Intersindical- estan citats a reunir-se amb el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que en aquests moments també ostenta les competències d’Educació a causa de la baixa mèdica de la titular de la cartera. No són simples reunions, sinó el primer contacte presencial després de les mobilitzacions massives de la setmana passada.
Inicialment, els sindicats van instar els màxims dirigents del Govern a reunir-se dimarts a les deu del matí a l’antic edifici de la Universitat de Barcelona, ja que asseguraven que es tractava d’un espai “neutral”. El president Illa i el conseller Dalmau, però, van rebutjar la petició sindical. A canvi, el Govern ha optat per convocar-los a la mesa sectorial d’aquest dijous, on també hi participa CCOO i UGT, però no la Intersindical. Dalmau també els ha citat a una ronda de contacte individual al llarg de la tarda. A diferència de la mesa, en aquestes trobades de la tarda també hi està citat la Intersindical com a organització convocant de la vaga.
En resposta a la proposta de l’administració i, segons denuncien, a la “plantada” del Govern a la reunió de dimarts, els sindicats han rebutjat participar en la mesa sectorial i han optat per articular un front unitari per encarar les converses d’aquesta tarda. Tal com han deixat clar, l’única forma de seure amb l’executiu català per reobrir les negociacions és fer-ho conjuntament. És a dir, modificant substancialment la convocatòria de la conselleria de la Presidència: "Estem unides i creiem que som molt més fortes", apunta Laia Estapé en representació de la CGT.
Una mesa sectorial "ordinària"
Els sindicats de la vaga educativa han rebutjat participar en la mesa sectorial perquè s'emmarca en un context de "normalitat" inexistent. Durant la roda de premsa, els docents ja van avisar que el plantejament de la conselleria per aquesta trobada és abordar temes "ordinaris". L'ordre del dia de la reunió, tal com ha pogut comprovar Nació, planteja discutir de resolucions sobre la convocatòria de concurs de mèrits per escollir el director de diversos serveis educatius, o la provisió de llocs de treball vacants. És a dir, temes habituals a tractar en meses sectorials. Totes aquestes qüestions poden continuar tirant endavant amb la llum verda de CCOO i UGT.
Els representants dels docents lamenten que en la mesa sectorial d'aquest dijous no apareix cap aspecte sobre les reivindicacions de mestres i professors a la vaga. "Necessitem fer veure al Govern que, o s'asseu a negociar amb nosaltres i ens fa propostes clares, o continuarem amb la mobilització al carrer", assenyala el secretari d'acció sindical de Professors de Secundària, Ramiro Gil. En aquesta línia, des de la Intersindical també consideren que l'executiu ha d'articular un document previ per poder reobrir les negociacions. Aquest document que reclamen, però, no s'ha produït.
El Govern s'aferra a l'acord amb CCOO i UGT
El Govern acudirà a les trobades amb els sindicats de la tarda, tal com va deixar clar Sílvia Paneque dimarts, amb la intenció “d’escoltar” què tenen a dir els sindicats sobre l’acord ja assolit amb CCOO i UGT i, sobretot, assisteixen per “defensar” aquest pacte, que considera que “ja respon a les necessitats i la millora del sistema educatiu” i de les condicions laborals dels docents. “L’acord que vam assolir és el millor acord possible. Escoltarem els sindicats, però la posició del Govern és que amb aquest acord ja es fa front a les necessitats del sector, i volem aplicar-lo el més aviat possible”, va sentenciar la portaveu del Govern durant la roda de premsa de dimarts.
És a dir, d'entrada, des del Govern no tenen la intenció de reobrir les negociacions amb els sindicats educatius, però sí que volen escoltar de nou les seves posicions per intentar reconduir el conflicte. "Escoltarem el malestar expressat al carrer i defensarem el que pensem que millora el sistema educatiu”, va asseverar Paneque. Els sindicats, però, busquen millorar àmpliament l'acord amb CCOO i UGT, ja que consideren que aquest pacte és només de mínims i ha quedat invalidat pel clam del carrer. Mentre no arribi aquesta nova entesa, els docents tornaran a buidar les aules durant el tercer trimestre amb més manifestacions i més vagues.