El germà de Mercè Camprubí, des de Nova York: «Van marxar junts i amb un somriure a la cara»

"Van marxar junts, sense patir i amb un somriure a la cara". Aquestes són les paraules que ha expressat el germà de Mercè Camprubí, Joan Camprubí, des del moll 40 de Nova York, lloc on la seva germana va morir dijous juntament amb el seu marit, Agustín Escobar, i els seus tres fills d'onze, cinc i quatre anys en un accident d'helicòpter.

Camprubí ha viatjat fins a Nova York per fer els tràmits necessaris per repatriar els cossos, "tan aviat com sigui possible". Camprubí ha comparegut davant dels mitjans acompanyat de l'alcalde de Nova York, Eric Adams, qui també ha enviat el seu condol a les famílies. Abans de la roda de premsa, l'alcalde ha acompanyat Camprubí a la zona exacta de l'accident per dipositar unes flors.

Joan Camprubí ha explicat que la família està "intentant assimilar" la situació. Ha agraït les "massives" mostres de suport rebudes, tant des de la societat com des de les institucions espanyoles, catalanes i americanes, així com des la companyia Siemens, d'on Agustín Escobar era un alt executiu.

Camprubí ha acabat la seva intervenció en català: "Sempre estareu amb nosaltres i als nostres cors, mai us oblidarem i mantindrem el vostre somriure viu cada dia de les nostres vides".