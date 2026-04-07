El ministre Puente visita finalment Catalunya, 11 setmanes després de l'inici de la crisi de Rodalies

El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente tornarà aquest dimecres a Catalunya, gairebé tres mesos després de l’esclat de la crisi de Rodalies. Puente trepitjarà Barcelona per assistir als premis literaris d’Aena i fer balanç amb el president Salvador Illa sobre la situació ferroviària.
El ministre del govern espanyol tornarà, per tant, l’endemà que s’hagi reprès el servei de l’R4 en el tram de l’accident mortal, 78 dies després d’haver-se produït. De fet, tot i que les tasques de reparació i seguretat del punt on es va produir l'accident en què va morir un maquinista en pràctiques van finalitzar el 16 de març, Semaf es negava a desbloquejar-lo.
No ha estat fins aquest dimarts que s’ha reprès la circulació entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell central, després que el sindicat majoritari, CCOO, UGT i SF hagin arribat a un acord amb el secretari de Mobilitat i Transports, Manel Nadal, perquè els combois tornin a circular. La reobertura, a més, permet reajustar els horaris en altres trams afectats per obres, com els túnels del Garraf, on actualment la circulació es fa per via única.
Puente, absent durant la crisi
Óscar Puente torna a Catalunya després d'haver-se absentat durant els moments més crítics de la crisi de Rodalies que va esclatar ara fa gairebé tres mesos. La cara visible en els moments més durs del bloqueig, de fet, va ser José Antonio Santano, secretari d'Estat de Transports, que va ser l'enviat del govern espanyol a Catalunya quan el servei estava aturat del tot o parcialment aturat.
Santano, però, va marxar sense resoldre els problemes i afectacions de la xarxa ferroviària, que, tot i la reobertura del tram de l'R4, es mantenen de la següent manera:
Trams tallats
- 🔴 R3: Ripoll-la Tor de Carol
- 🟣 R8: Martorell-Central - Rubí (servei de bus entre Martorell-UAB)
- 🔴 R15: Reus-Riba-roja
Trams tallats per obres prèvies o planificades
- 🔴 R3: Barcelona-la Garriga (fins al gener 2027)
- 🟣 R7: Cerdanyola-Cerdanyola Universitat (fins al maig 2026)
- 🔴 R13, R14, R15, R16 i R17: El Prat de Llobregat-Sant Vicenç de Calders (servei per carretera o desviats per Vilafranca)
- 🟢 R2sud: servei Sant Vicenç de Calders-Barcelona Estació de França amb només dos trens per hora i sentit (via única entre Sitges i Garraf)
Trams amb trens llançadora i serveis complementaris per carretera
- 🔵 R1: Blanes-Maçanet-Massanes (un tren cada hora i mitja)
- 🟠 R4: Manresa - Terrassa Estació del Nord
- 🟡 RL4: Manresa - Terrassa Estació del Nord
Trams amb servei limitat
- 🔴 R3: La Garriga-Ripoll (50% del servei i manteniment del servei en autobusos)
- 🟢 R2sud: servei Sant Vicenç de Calders-Barcelona Estació de França amb només dos trens per hora i sentit amb parada a totes les estacions
Els trens, més lents ara que fa 26 anys
Les afectacions i talls de Rodalies no són l'única problemàtica de la xarxa ferroviària catalana, ja que el trajecte en tren d'entre Barcelona i les 24 capitals de comarca de la xarxa és ara més llarg que l'any 2000. Segons una anàlisi a partir dels horaris oficials de maig del 2000 i de novembre del 2025 –just abans de l'accident de Gelida i les limitacions de velocitat–, els combois necessitaven en alguns casos fins a mitja hora menys per fer la ruta que ara.