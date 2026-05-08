El passadís entre l'L1 i l'L3 de l'estació de metro de plaça Catalunya tancarà aquest estiu

El passadís que enllaça les línies de metro L1 i L3 de l'estació de plaça Catalunya de Barcelona estarà tancat aquest estiu. Segons ha avançat El Periódico, de moment es desconeixen les dates exactes en què començaran i acabaran els treballs de rehabilitació que cal fer, si bé se sap que tindran una durada de dos mesos aproximadament i que seran entre juny i setembre d'aquest mateix any. Durant aquest temps, els usuaris hauran de fer el transbordament pel carrer.
Segons explica El Periódico, la clausura d'aquest passadís de l'estació més concorreguda de Barcelona es farà perquè cal retirar els revestiments que contenen amiant. Tot i que Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) assenyala que aquest material està en bon estat i que no suposa un perill per a la salut -de moment-, la llei per a l'erradicació d'aquest mineral obliga que totes les infraestructures públiques l'eliminin abans del 2028.
D'altra banda, TMB també aprofitarà aquests dos mesos per a fer una reforma integral del passadís, una actuació que ha adjudicat a una Unió Temporal d’Empreses (UTE) formada per Acsa i Infraestructuras Trade. Les obres tindran un cost de 1,50 milions d'euros per a l'empresa de transport públic.
Quan començaran les obres?
Segons informa El Periódico, de moment, no hi ha unes dates definitives. “Actualment, s’estan acabant de definir les dates per intentar afectar els usuaris el mínim temps possible”, indica la companyia al diari. El que està clar és que es faran a l'estiu, perquè és un període en què el metro transporta una mica menys de volum de passatgers que durant la resta de l'any. Així, durant dos mesos, l'enllaç entre la línia roja i verda quedarà tancat i l'alternativa per fer el transbordament serà sortir al carrer.
L'enllaç a plaça de Sants, també tancat
Tot just en aquests moments, també hi ha tancat el passadís d'enllaç entre les línies L1 i L5 de l'estació de plaça de Sants. En aquest cas, es tracta d'unes obres que s'emmarquen dins l'actuació de facilitar i millorar el pas de les persones amb mobilitat reduïda, que també inclou l'ampliació del vestíbul o la instal·lació de nous ascensors. Els treballs van començar el passat 27 d'abril i s'espera que acabin d'aquí a un any, la primavera del 2027.