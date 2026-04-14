Forbes ja situa Amancio Ortega com «el magnat immobiliari més ric del món»

El debat per l'habitatge travessa el país, l'acumulació de béns immobiliaris protagonitza discussions polítiques i, mentrestant, una figura clau a l'estat espanyol emergeix com "el magnat immobiliari més ric del món". Es tracta d'Amancio Ortega, fundador de Zara i de l'imperi del tèxtil Inditex. Així el cataloga la revista Forbes, la publicació que s'encarrega de comptabilitzar les principals fortunes internacionals. Ara, segons la recerca del mitjà especialitzat, ja no hi ha cap gran ric del món que tingui tants béns immobles com Ortega.
Forbes presenta una anàlisi minuciosa de "documents corporatius, registres de terres i comunicats de premsa, a banda de bases de dades immobiliàries" com a punt de partida per a aquesta investigació. La conclusió és que l'empresari gallec aplega més de 200 propietats a 13 països diferents, acumulades durant les darreres dècades i amb un valor de mercat estimat de 25.000 milions de dòlars, l'equivalent a uns 21.200 milions d'euros. Això el situa per davant d'altres promotors immobiliaris de renom internacional coneguts per l'acumulació de les seves carteres d'oficines, apartaments, habitatges i grans superfícies de sòl, com l'australià Harry Triguboff (Meriton) o el nord-americà Donald Bren (Irvine Company).
Quan la revista econòmica parla de 200 propietats en mans d'Amancio Ortega fa referència grans complexos immobiliaris en cadascun dels casos. L'any passat va adquirir amb 850 milions de dòlars en efectiu un extens centre tecnològic del Canadà, batent el rècord de la venta més gran d'oficines de la història del país. L'any anterior, a Barcelona, va adquirir per 250 milions d'euros l'antiga seu del Grup Planeta, a l'avinguda Diagonal. Entremig, s'han anat succeint moltes altres operacions immobiliàries de pes.
Així, si bé hi ha altres personalitats més riques que Ortega, que actualment ocupa el número 10 del món a la llista Forbes, la clau d'aquest nou rànquing especialitzat és que cap altre magnat ha gastat tants diners en béns immobiliaris. Una de les claus per a les seves operacions de compra d'oficines, hotels o edificis d'apartaments durant les darreres dècades ha estat l'enorme quantitat de dividends que ha anat aconseguit amb Inditex, assegura el mitjà que elabora la llista.