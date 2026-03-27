Rescatats i detinguts: roben una moto i cauen a una riera en plena persecució a Vilafranca

La matinada d'aquest dijous a Vilafranca del Penedès ha deixat una escena tant insòlita com aparatosa: dos homes han estat detinguts després de robar una motocicleta, fugir de la policia i acabar precipitant-se dins una riera en plena persecució. Els fets van tenir lloc quan una patrulla de la Policia Local va detectar dos individus circulant en moto per la Rambla Sant Francesc. Segons fonts policials, tots dos van reaccionar accelerant bruscament en adonar-se de la presència dels agents, fet que va aixecar immediatament sospites.
Davant aquesta actitud, la policia va activar un dispositiu de seguiment que es va dirigir cap a la zona esportiva del municipi. La fugida, però, va acabar de manera sobtada. Els dos homes van perdre el control del vehicle, van caure de la moto i van intentar continuar escapant a peu.
La precipitació i la foscor els van jugar una mala passada. En la seva fugida a peu, es van precipitar per un terraplè d'uns tres metres d'alçada i van acabar dins una riera. L'impacte i la caiguda els van deixar en estat semiinconscient. Els agents van intervenir ràpidament i els van rescatar de l'aigua, evitant conseqüències més greus. Posteriorment, van ser assistits pels serveis d'emergència i traslladats a un centre hospitalari.
El vehicle constava com a robat
Un cop controlada la situació, la policia va comprovar que la motocicleta amb què circulaven havia estat denunciada com a robada. Davant d'aquest fet, els dos homes van quedar detinguts com a presumptes autors del furt. El vehicle ha estat retornat al seu propietari, mentre que la investigació continua oberta per aclarir tots els detalls dels fets.
Detenen un piròman per cremar dos contenidors
En una actuació separada, la nit anterior, la Policia Local també va detenir un home com a presumpte autor de la crema de dos contenidors de paper. Els agents el van enxampar "in fraganti" al carrer Bisbe Panyelles mentre llançava un objecte inflamable dins d'un contenidor. El detingut, que ja acumulava antecedents per fets similars comesos fa aproximadament un any, ha estat posat a disposició dels Mossos d'Esquadra.