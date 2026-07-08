Roben un Chillida i una altra escultura valorades en 230.000 euros en dues galeria d'art del centre de Barcelona

La Guàrdia Urbana ha recuperat dues escultures valorades en més de 230.000 euros que havien estat robades en dos cops en dos dies seguits a les galeries Mayoral, al Consell de Cent de Barcelona; i Villa del Arte, al Passeig de Gràcia, tal com han informat diversos mitjans. Després del segon robatori d'aquest dimarts, una patrulla de Seguretat Ciutadana va interceptar i detenir els dos lladres, que havien sostret una obra de l'escultor basc Eduardo Chillida i una altra de Coderch&Malavia.
Segons ha detallat La Vanguardia, dilluns, els lladres van aconseguir saltar-se les mesures de seguretat de la galeria Mayoral i, mentre un distreia la treballadora, l'altre robava l'escultura Giant of the Salt Small de Coderch&Malavia, valorada en 10.500 euros. Amb l'èxit del primer cop, van voler repetir l'endemà, ara a Villa del Arte. Allà, van extreure la peça Lurra G20 de Chillida, amb un valor de 225.000 euros. Les càmeres de seguretat no els van detectar.
Els Mossos d'Esquadra ja havien rebut un primer avís dilluns i, tot i que van difondre la descripció dels sospitosos, cap agent va aconseguir identificar-los en un primer moment. Dimarts, però, es va reactivar el mateix operatiu i, en només dues hores, els agents de Seguretat Ciutadana de la Guàrdia Urbana van localitzar els dos sospitosos a l'encreuament de l'avinguda Diagonal i el carrer Roger de Flor.
Qui són els lladres d'obres d'art interceptats a Barcelona?
La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos ha identificat els dos lladres, de 28 i 25 anys, que es dediquen específicament al robatori d'obres d'art. Un dels arrestats va acabar confessant durant l'interrogatori policial, mentre que l'altre es va negar a col·laborar, la qual cosa va permetre trobar les peces sostretes a l'habitació de l'hotel on s'allotjaven.