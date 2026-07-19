La xarxa ferroviària manté 183 trams amb velocitat limitada sis mesos després de l'accident de Gelida

La xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada, que afecten 163 km de via, segons l’últim document setmanal de limitacions d’Adif, al qual ha tingut accés l’ACN. En aquest aspecte, sis mesos de l’accident de Gelida la situació està lluny de normalitzar-se, ja que poc abans del sinistre les limitacions afectaven una norantena de punts, la meitat.
El dia 20 de gener, data del tràgic accident del comboi de l’R4 a prop de Gelida, hi havia segons Adif menys d’un centenar de trams de via a tota la xarxa on els trens havien de reduir la velocitat habitual, per la causa que fos. Sis mesos després, n’hi ha 183, és a dir el doble, segons el darrer Document Setmanal de Limitacions de Velocitat d’Adif.
El nombre màxim de limitacions al qual es va arribar -segons recullen aquests documents interns consultats per l’ACN-, la setmana del 2 al 8 de març, van ser 225 trams i una extensió total de 180 km de via afectada, sumant tots els punts. A partir d’aquell moment l’operador ha anat reduint aquesta xifra. A finals del mateix mes de març els talls es van quedar a la ratlla dels 200, i a mitjan abril, la mateix Adif els situava públicament en 179.
A 30 km/h en una seixantena de trams
En més d’una seixantena dels trams de via afectats la setmana passada, la reducció és de fins als 30 km per hora, i encara n’hi ha una quinzena més on els trens han de circular entre 10 i 20 km per hora. En una cinquantena més, la velocitat està limitada a 50 km/h, i en una trentena més, a 60 km/h.
El Document Setmanal de Limitacions de Velocitat és d'àmbit estatal i s'adreça a les persones que treballen d'una manera o una altra a la xarxa ferroviària. Hi apareixen les afectacions que obliguen els maquinistes a reduir la velocitat, a quina velocitat s'ha de circular i els motius de la incidència. La relació de limitacions inclou tota la xarxa ferroviària amb independència de l’operador, inclosos els trens de mercaderies, però, en canvi, no les vies de l’alta velocitat.
83 reduccions a l’àrea de Barcelona, 13 a Lleida
El 45% dels punts amb la velocitat limitada es troben en línies íntegrament o parcial de la demarcació de Barcelona, en concret són 83 trams de via ferroviària afectats en aquest àmbit, una vintena menys que en el pic de reduccions (a març) però una desena més que abans de l’accident de Gelida.
Un altre 30% dels trams s’ubiquen a la demarcació de Tarragona, on se’n comptabilitzen 57, una vintena menys que fa tres mesos, però sis més que ara fa mig any. La tercera demarcació amb més punts afectats és Girona, amb una trentena. Finalment, a la demarcació de Lleida se’n comptabilitzen només 13, però en tot cas són més del doble que les 6 anotades en el moment de l’accident.