Suspenen les manifestacions contra els migrants per por a vincles amb els ultres

Els veïns de Ceuta han decidit aturar temporalment les mobilitzacions que durant les darreres setmanes s’havien repetit gairebé cada dia arran de la crisi migratòria. La decisió arriba després que algunes de les protestes acabessin en episodis de tensió i violència contra persones migrants, com la crema del campament de la platja de Benítez o el bloqueig de l'arribada d'aliments a la platja del Trampolín pels nouvinguts.
Els impulsors de les concentracions han anunciat la cancel·lació de la manifestació prevista per aquest dissabte per evitar l'associació amb actituds violentes o racistes dels grups ultres i d'extrema dreta. Aquest dissabte, de fet, han arribat a Ceuta 60 embarcacions que es fan anomenar "L'armada de la solidaritat" des del sud de l'estat espanyol per exigir el retorn immediat de tots els migrants.
El moviment veïnal de la ciutat ha volgut diferenciar-se d'aquests grups que promouen l'odi i la violència contra els nouvinguts i consideren que aquestes actuacions poden tacar la imatge i el missatge de denúncia contra la gestió del govern espanyol que defensen. "Volem deixar molt clar que no formarem part de cap grup que encoratgi la violència, l'odi o el racisme a la nostra ciutat", assenyala el comunicat difós entre els participants.
La decisió de suspendre la convocatòria manté la línia marcada per la comunitat ciutadana Ceuta Unida, integrada per centenars de veïns de diferents barriades, que en els últims dies ha insistit a desvincular-se de qualsevol acte violent.
Una manifestació amb clavells
La decisió es produeix després de la protesta de divendres en que un centenar de veïns de Ceuta es va concentrar davant la Delegació del govern espanyol portant clavells -inspirats en l'anomenada Revolució dels Clavells de Portugal- i banderes de Ceuta i Espanya per reivindicar el caràcter pacífic de les mobilitzacions ciutadanes.
La convocatòria, impulsada a través de grups veïnals i xarxes socials, va començar en la Plaça dels Reis, des d'on els assistents van escenificar el llançament simbòlic de flors cap a la seu de l'Administració General de l'Estat com a mostra de rebuig al que consideren una falta de resposta per part del govern espanyol.