Així pots incorporar el moniato en els àpats: un producte dolç i saludable

Quan arriba la tardor, als mercats comencen a aparèixer els moniatos, un dels productes més típics d’aquesta època de l'any. El seu gust dolç i la seva textura tendra el converteixen en un aliment ideal per als dies de pluja o que fa més fred, sigui com a acompanyant i guarnició o, fins i tot, com a ingredient principal.
El moniato, també conegut com a patata dolça, és un tubercle originari d’Amèrica que amb els anys s’ha convertit en un clàssic de la cuina mediterrània. A diferència de la patata, té un punt més dolç i aporta més nutrients essencials, per això cada vegada més nutricionistes el recomanen com una opció saludable i que aporta molta energia.
Entre les seves propietats, destaca el seu alt contingut en betacarotens, que el cos transforma en vitamina A, molt important per cuidar la vista, la pell i les defenses. També és ric en vitamina C, potassi i fibra, cosa que ajuda a mantenir una bona digestió i a regular la tensió arterial. A més, és saciant i no provoca pics de sucre, de manera que és una bona alternativa per a persones amb diabetis o per a qui busca mantenir una dieta equilibrada.
Un producte molt versàtil
Un dels punts forts del moniato és que es pot cuinar de moltes maneres. El mètode més tradicional és al forn, simplement rentat i punxat amb una forquilla, i en uns 40 minuts queda tendre per dins i amb una pell cruixent que es pot menjar. Però aquesta no és l'única opció, ja que també es pot bullir, fer a la planxa o convertir-lo en crema. Un bon exemple és la crema de moniato i pastanaga, un plat ideal per dies que fa fred, i que millor que un plat amb els colors característics de la tardor.
Crema de moniato i pastanaga
Per preparar-la, només cal un parell de moniatos, dues pastanagues, mitja ceba, un raig d’oli d’oliva i una mica de brou vegetal. Primer, es tallen les verdures i se sofregeixen suaument amb l’oli fins que quedin toves. Després, s’hi afegeix el brou i es deixa coure uns 20 minuts. Quan tot és prou tou, es tritura fins a obtenir una textura cremosa.
Un cop es té el plat llest, es pot afegir una mica de pebre, o fins i tot un rajolí de llet perquè quedi més suau. A més, si es vol posar la cirereta final, amb unes quantes pipes de carabassa o crostons de pa, pot quedar una crema amb diferents textures digna d'un bon restaurant.
Les cremes no és l'única manera per menjar moniato, avui dia és molt comú fer-lo en forma d'hamburguesa vegetal, de canelons farcits o en pastissos dolços. La seva versatilitat fa que s’adapti tant a plats salats com a les postres.
A més de ser bo i saludable, el moniato és un producte econòmic i de proximitat, fet que el converteix en una opció perfecta per al dia a dia de la tardor. Aporta energia sense greixos, ajuda a cuidar la salut i és ideal per combatre el fred amb un toc dolç.