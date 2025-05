Aquest invent és capaç de distingir els aliments en mal estat

El malbaratament alimentari continua sent un dels grans reptes pendents de la Unió Europea: cada any es llencen a les escombraries gairebé 60 milions de tones de menjar, cosa que suposa 132 quilos per persona. Molt d’aquest menjar es desaprofita perquè els consumidors dubten sobre si encara és comestible, guiant-se només per l’aspecte visual o la data de caducitat. Però ara, un nou invent podria frenar aquesta dinàmica.

Es tracta d'una etiqueta intel·ligent que canvia de color segons l’estat de frescor dels productes. L’ha desenvolupat l’empresa d'Alacant Oscillum, formada per tres emprenedors. La creació, amb reconeixement a escala europea, és una etiqueta biodegradable que detecta en temps real l’activitat bacteriana que provoca la descomposició dels aliments.

Així doncs, com més augmenten els bacteris, més canvia de color l'etiqueta. Aquest canvi mostra amb claredat si el menjar encara es pot consumir.

El sistema es pot aplicar tant en productes envasats com en no envasats: carns, peixos, fruites i verdures. A més, es redueixen també les emissions de gasos d’efecte hivernacle i es fa un pas més cap a un sistema alimentari més eficient i sostenible.

La innovació d’Oscillum millora els indicadors actuals que analitzen la frescor, que sovint es limiten a comprovar si hi ha hagut errors en la cadena de fred, però no ofereixen informació precisa sobre l’estat microbiològic del producte. “Llançar un producte nou significava que ni la indústria ni els consumidors sabien què era ni com funcionava”, explica Sosa en una nota de premsa. “Vam haver de dedicar molt d’esforç a explicar la nostra història i demostrar la utilitat i els avantatges de la nostra tecnologia”, afegeix.

La idea va sorgir d’un problema domèstic ben quotidià: com saber si un aliment es pot menjar o ja s’ha de llençar? Granado, Sosa i Chimeno, que van concebre el projecte quan encara eren estudiants, van decidir donar-hi resposta participant en programes d’emprenedoria i obtenint finançament del Centre per al Desenvolupament Tecnològic d’Innovació. Avui, la seva etiqueta intel·ligent no només comença a arribar als supermercats, sinó que s’ha consolidat com una solució que Europa observa amb interès en la seva lluita per reduir el malbaratament alimentari.