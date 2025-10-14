Begudes saludables per substituir els refrescos ensucrats

Els refrescs s'han convertit en una beguda habitual per a la majoria. Coca-Cola, Fanta o Fuze-Tea, són opcions escollides quan no es vol beure alcohol, però tampoc aigua. Els refrescs són una beguda, mai més ben dit, refrescant, però també amb bon gust. Ara bé, contenen grans quantitats de sucre, i per això, és recomanable buscar alternatives.
Posem-hi context. Un refresc és tota beguda preparada, amb o sense aigua carbonatada, a la qual s’ha afegit sucre o edulcorants intensos, colorants, estabilitzants, conservants o extractes de fruites. Tot i que són begudes que contenen aigua, això no garanteix una hidratació adient. Gran part dels refrescs són hipertònics, això vol dir que en prendre'n, l'organisme ha de perdre aigua cel·lular de la paret intestinal per igualar la concentració de sals minerals que tenen, i s’agreuja la deshidratació.
Sí es busca una beguda diferent de l'aigua, igual de sana, però un punt més refrescant, la millor opció és afegir-li coses a aquesta mateixa aigua. Una variant és posar-li gas i llimona, guanya en gust i continua sent saludable. Una opció que pots comprar directament i no cal que facis a casa és l'aigua de coco. En tot cas, posar fruites congelades a l'aigua sempre serà una manera de fer-la més gustosa, assimilar-la a un refresc i mantenir-ne la qualitat de saludable. Així que les barreges són infinites.
Una altra gran tria són les infusions. Tot i que estan associades amb l'hivern i amb ser begudes calentes, sempre s'hi pot posar gel i convertir-les en opcions refrescants. En aquest cas, els clàssics no fallen, i el te verd és una bona opció pel que fa a la salut. Una beguda que està en auge en els darrers temps i també pot funcionar com a refresc saludable és el kombutxa. No deixa de ser, te fermentat, però per a molts té un gust més agradable. A més, gràcies al procés de fermentació, produeix bacteris beneficiosos per l'intestí.
La infusió de moda
Hi ha una infusió, desconeguda per la majoria, que combina precisament dos elements: frescor i digestions poc pesades. Per fer-la calen nabius i llimona. Les quantitats per fer una gerra de la infusió són: 200 grams de nabius frescos, tres llimones mitjanes, 750 mil·lilitres d’aigua i gel al gust. La preparació és ben senzilla. Cal abocar els 750 ml d’aigua en una gerra de vidre i afegir-hi els nabius, prèviament rentats i tallats per la meitat. A continuació, rentar bé les llimones i tallar-les a rodanxes fines per incorporar-les a la barreja. Llavors només caldrà posar-ho a la nevera dues hores i ja estarà llest per beure.
El moment adient per prendre aquesta infusió és després d'un àpat contundent, principalment el dinar o el sopar. Els experts també destaquen que és una gran alternativa als refrescs que es prenen a mig matí o mitja tarda. Un darrer consell és evitar el sucre i prioritzar la mel si es vol endolcir el gust.