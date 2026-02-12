Com cuinar calçots a casa: al forn, a la planxa o a la fregidora d'aire

Som en plena època de calçots i cada cap de setmana hi ha una calçotada a què assistir amb amics o família per passar una bona estona menjant aquesta deliciosa varietat de ceba blanca que s'acompanya tradicionalment amb la seva salsa. Si bé, no cal sortir de casa ni esperar a comprar els tiquets per la següent calçotada del teu barri per menjar-ne, ja que hi ha diverses maneres de cuinar-los sense la necessitat d'una brasa.
Calçots al forn
Pels qui persegueixin la fidelitat a la recepta original, aquesta és una molt bona opció. Primer netegeu bé els calçots, talleu les arrels i retireu la primera capa exterior. Renteu-los amb aigua, assequeu-los i escurceu lleugerament la part verda perquè càpiguen millor. Col·loca'ls en una safata amb una mica de sal i enforneu-los a 200 °C durant uns 15 minuts. Quan hagi passat aquest temps, apagueu el forn i deixeu-los reposar a dins uns cinc minuts més. El resultat serà molt paregut a l'original, però sense el toc especial que li dona les brases, tot i que es mantindrà igual de sucós.
Calçots a la planxa
Si trieu aquesta opció, tardeu el mateix temps i embruteu paregut, però el sabor i la textura són diferents. La preparació és molt semblant: talleu les arrels i peleu la capa externa. Escalfeu una planxa amb un raig d’oli i col·loqueu-hi els calçots en petites tandes. Coeu-los uns 10 o 15 minuts, deixant que es torren lleugerament. Afegiu un polsim de sal, emboliqueu-los amb paper d’alumini i deixeu-los reposar perquè acabin de coure’s amb el seu propi vapor. Serviu-los al gust i amb bona companyia!
Calçots a la fregidora d'aire
Aquesta no és una opció que pugui fer tothom, ja que es necessita, principalment, una fregidora d'aire. És l'opció més senzilla i la que menys embruta, a més, la preparació dels calçots és la mateixa i només cal anar introduint-los amb tandes de 15 minuts a 200 graus. Quan passi aquest temps, es pot comprovar obrint la fregidora d'aire si estan ben cuits i, si necessiten més temps, es poden tornar a ficar fins que estiguin llestos.
I si en sobren... calçots arrebossats
És normal quan organitzes una calçotada que sobrin calçots cuits del dia anterior. Per aprofitar-los i no llençar-los a la brossa una bona opció és arrebossar-los. Talleu-los en trossos d’uns 5 a 10 centímetres, passeu-los per ou batut i pa ratllat, i fregiu-los en oli d’oliva ben calent. Deixeu-los escórrer sobre paper absorbent i serviu-los calents: cruixents per fora i suaus per dins.
El que és més important és que aquesta verdura és tan flexible que es pot cuinar de diverses maneres i adaptar al gust personal. Fer una bona calçotada sempre és una bona excusa i més quan no necessitis fer-la fora de casa.