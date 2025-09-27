El fals mite dels productes eco i bio explicat per una nutricionista

Avui dia és habitual trobar al supermercat tot un ventall de productes etiquetats com a eco, bio, sense gluten o aptes per a diabètics. De fet, sembla que aquests productes s'han posat de moda últimament entre l'onada d'influenciadors que expliquen a les xarxes com dur una dieta equilibrada.
Aquests missatges poden fer l'efecte que aquests aliments són més sans perquè duen l'etiqueta bio o eco, però això no és veritat. Com afirma la dietista i nutricionista Sara Castrelo en un vídeo a TikTok “una galeta és una galeta", independentment de si és eco o bio o sense gluten.
Desmentint els mites sobre aquests productes
Castrelo explica que molts d’aquests aliments poden ser útils per a persones amb intoleràncies, però això no implica automàticament que siguin més nutritius o adequats per a tothom. "Els productes eco, bio, sense lactosa, sense gluten o per a diabètics no són necessàriament més saludables que els productes normals", explica la nutricionista.
@saracsnutricio Coses que vaig aprendre a la carrera de Nutrició ✨ - La fibra protegeix el còlon. - “Eco”, “bio” o “gluten free” no vol dir més sa. - El cos es regula sol: sucre, pes, temperatura… - El greix té funcions #vitals, no només és “energia”. - La major part de les #calories les gastes en repòs. Sóc Sara Castrelo, nutricionista a Catalunya espero que t’hagi agradat aquest video. #català #nutricionista #consells ♬ sonido original - saracsnutricio
La nutricionista destaca, en aquest sentit, el paper del greix corporal que sovint es rebutja a les dietes perquè engreixa i, aparentment, això no és saludable. Castrelo desmenteix això i explica que el greix compleix funcions vitals: "aïllament, protecció i regulació hormonal".
"Si baixem massa el percentatge de greix el cos ho pot interpretar com una amenaça i deixa de fer funcions no essencials per estalviar energia", explica la dietista.
La importància de la fibra
Pel que fa a la fibra alimentària, Saperas destaca els seus efectes protectors i remarca que aporta molts beneficis generals per a la salut. També recorda que el nostre organisme és capaç de mantenir l’equilibri intern de manera automàtica a través del sistema anomenat homeòstasi, que permet regular factors com el sucre en sang, la temperatura corporal o fins i tot el pes.