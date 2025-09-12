El mite de la xocolata sense sucre segons una nutricionista: «Està ple d'edulcorants»

La xocolata és un dolç que atrapa a molta gent. Un trosset de xocolata després de dinar o sopar o combinat amb iogurts o fruita per les postres és sempre benvingut per aquelles persones que volen saciar les ganes de dolç, però no volen abusar per les quantitats de sucre i greixos que conté.
Hi ha gent que, per evitar açò, compra i menja xocolata sense sucres, perquè pensa que és més saludable i conté menys greixos. La realitat és que pensar açò és un error, segons explica la nutricionista Blanca @blancanutri, al seu vídeo d'Instagram.
Un fals mite
Al vídeo la nutricionista explica per què és fals el mite sobre que la xocolata sense sucre és més saludable, i ho fa explicant les etiquetes que tenen les tauletes de xocolata. En el vídeo analitza què signifiquen, en termes de valor nutritiu, l'etiquetatge com a "xocolata negra", "sense sucre" o "lleuger".
Segons l'experta, la xocolata negra sol tenir més greixos i menys sucre que les seves altres versions. Els greixos que té solen ser saturats, encara que no tenen per què ser dolentes si es prenen amb moderació. Sempre tenint en compte que la que mengem és xocolata negra de més del 85%, que, a més, és "perfectament apta per als intolerants a la lactosa".
"Per cada 100 grams de xocolata, té 15 grams de sucre", explica la nutricionista al vídeo assegurant que, aquests, ja són valors saludables de sucre.
Quant al mite de la xocolata sense sucre com a "més saludable", adverteix que aquest tipus pot tenir edulcorants artificials que, en menjar massa, poden causar molèsties digestives com a gasos i inflor.
La nutricionista també explica la importància de llegir i entendre els ingredients per així saber el que estem consumint i no deixar-nos portar només pel que està escrit en l'etiquetatge. La nutricionista adverteix sobre aquests productes sense sucres, ja que estan replets d'additius o aromes vegetals, i per això, afirma que no totes les alternatives aparentment més saludables són millors que les clàssiques.